ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе
Киев • УНН
ЦПД выявил фейки РФ об "энергетическом шантаже" и "блокировании" Украиной нефтепровода "Дружба". По оценке аналитиков, Кремль и в дальнейшем пытается подорвать доверие европейских партнеров к Киеву.
россия начала в Европе масштабную дезинформационную кампанию по дискредитации Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что подконтрольные рф ресурсы распространяют ничем не подтвержденные обвинения Украины в "энергетическом терроризме" из-за якобы стремления заблокировать поставки энергоносителей в Европу.
В ЦПД указывают, что главными нарративами этой кампании являются:
- "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам";
- "Украина требует от европейских стран деньги, оружие и военнослужащих для поддержки войны";
- "нефтепровод "Дружба" не имеет технических дефектов, Украина шантажирует Венгрию";
- "Киев пытается перекрыть поставки газа в Европу по газопроводам "Турецкий" и "Голубой" потоки".
Все эти нарративы не соответствуют действительности, являются манипулятивными и распространяются в интересах рф. Цель кремля - посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины
В ЦПД подчеркивают, что на самом деле именно россия системно использует энергетику как оружие против Европы и инструмент геополитического влияния. Также именно россия отказывается завершать войну и виновна в обстрелах энергетической инфраструктуры, которые влияют на страны Европы.
В Еврокомиссии заявили, что пока не имеют новых данных по поставкам нефти через нефтепровод "Дружба". В то же время Брюссель продолжает консультации с Украиной и странами ЕС, которые выражают обеспокоенность возможными перебоями, и уверяет, что Европа подготовлена к рискам благодаря диверсификации энергоснабжения.
