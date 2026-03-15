$44.1650.96
ukenru
15 марта, 00:18
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе

Киев • УНН

 • 5034 просмотра

ЦПД выявил фейки РФ об "энергетическом шантаже" и "блокировании" Украиной нефтепровода "Дружба". По оценке аналитиков, Кремль и в дальнейшем пытается подорвать доверие европейских партнеров к Киеву.

ЦПД: Россия запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе

россия начала в Европе масштабную дезинформационную кампанию по дискредитации Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что подконтрольные рф ресурсы распространяют ничем не подтвержденные обвинения Украины в "энергетическом терроризме" из-за якобы стремления заблокировать поставки энергоносителей в Европу.

В ЦПД указывают, что главными нарративами этой кампании являются:

  • "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам";
    • "Украина требует от европейских стран деньги, оружие и военнослужащих для поддержки войны";
      • "нефтепровод "Дружба" не имеет технических дефектов, Украина шантажирует Венгрию";
        • "Киев пытается перекрыть поставки газа в Европу по газопроводам "Турецкий" и "Голубой" потоки".

          Все эти нарративы не соответствуют действительности, являются манипулятивными и распространяются в интересах рф. Цель кремля - посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины

          - говорится в сообщении.

          В ЦПД подчеркивают, что на самом деле именно россия системно использует энергетику как оружие против Европы и инструмент геополитического влияния. Также именно россия отказывается завершать войну и виновна в обстрелах энергетической инфраструктуры, которые влияют на страны Европы.

          Напомним

          В Еврокомиссии заявили, что пока не имеют новых данных по поставкам нефти через нефтепровод "Дружба". В то же время Брюссель продолжает консультации с Украиной и странами ЕС, которые выражают обеспокоенность возможными перебоями, и уверяет, что Европа подготовлена к рискам благодаря диверсификации энергоснабжения.

          Вадим Хлюдзинский

          Политика
          российская пропаганда
          Энергетика
          Война в Украине
          Европейская комиссия
          Европа
          Венгрия
          Украина