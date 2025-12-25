$42.100.05
кремль привлекает научные институты для создания дезинформации о "преступлениях украинских нацистов" - ЦПД

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

российские медиа активно продвигают "черную книгу о преступлениях украинских неонацистов на Донбассе", выпущенную российским военно-историческим обществом. Эта книга не содержит объективных доказательств, только пропагандистские тезисы, сравнивающие "украинских неонацистов" с немецкими нацистами.

кремль привлекает научные институты для создания дезинформации о "преступлениях украинских нацистов" - ЦПД

Пропагандистская машина РФ продолжает производить дезинформационные материалы о якобы "преступлениях украинских нацистов", привлекая к этому научные институты. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что сейчас российские медиа активно пиарят так называемую "черную книгу о преступлениях украинских неонацистов на Донбассе", которую выпустило российское военно-историческое общество. Как утверждают авторы, эта книга содержит "свидетельства" о том, как с 2014 года "украинские неонацисты издевались над населением Донбасса".

На самом деле никаких объективных доказательств авторы этой "работы" не приводят, вместо этого повторяют исключительно пропагандистские тезисы, главной линией которых является сравнение мифических "украинских неонацистов" с немецкими нацистами времен Второй мировой войны. Цель подобных псевдонаучных работ, как и деятельности "трибунала по преступлениям украинских неонацистов", - создать видимость наличия "основательных доказательств" преступлений украинцев

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что, фабрикуя "доказательства преступлений украинских нацистов", не подтвержденные никакими независимыми источниками, кремль пытается оправдать агрессивную войну против Украины и сместить внимание от настоящих военных преступлений россиян, задокументированных на оккупированных территориях Украины.

Напомним

На оккупированной части Запорожской области Россия запустила пропагандистский проект "первоисточник" для детей. Его цель – навязать украинским детям российскую идентичность через псевдоисторические лекции и мастер-классы.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина