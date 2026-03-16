Саудовская Аравия перенаправляет экспорт нефти из-за угрозы в Ормузском проливе - Bloomberg

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Саудовская Аравия предлагает клиентам получать нефть сорта Arab Light через порт Янбу. Из-за ограничений трубопровода покупатели получат лишь часть объемов.

Саудовская Аравия предоставляет своим долгосрочным клиентам по покупке нефти возможность получать свои квоты на апрель через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в работе Ормузского пролива, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Покупатели, выбравшие Янбу, получат лишь часть своих ежемесячных поставок из-за ограничений на объем нефти, который может транспортировать трубопровод до порта, сообщили трейдеры, проинформированные государственной компанией Saudi Aramco. Другой вариант - получение нефти из Персидского залива, но с риском остаться без поставки, если пролив останется закрытым, заявили трейдеры.

Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, в прошлом месяце отгружал 7,2 миллиона баррелей нефти в день, до того как Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, большая часть которой экспортировалась через его терминалы в Персидском заливе Рас-Танура и Джуайма. Саудовская Аравия имеет трубопровод мощностью 5 миллионов баррелей в сутки, проходящий через всю страну до Красного моря, хотя экспортная мощность в Янбу может быть меньше.

Aramco отказалась от комментариев.

Саудовская Аравия обычно продает всю свою нефть по долгосрочным контрактам, большая часть которой идет в Азию. Sinopec, крупнейший китайский нефтеперерабатывающий завод, сокращает объемы переработки на 10%, чтобы справиться с дефицитом, тогда как Япония начала высвобождение нефти из своих национальных резервов.

Выбор отражает неопределенность относительно того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и когда может возобновиться работа Ормузского пролива, пишет издание. Объяснения президента США Дональда Трампа относительно причин войны США заставляют союзников и противников сомневаться в том, когда он попытается ее прекратить, и даже если он это сделает, Иран демонстрирует мало желания идти навстречу, отмечает издание.

Если война продолжится, трейдеры заявили, что нефть, отгруженная в Янбу и направляющаяся в Азию, скорее всего, будет продаваться на условиях поставки, то есть Aramco будет заниматься транспортной логистикой, а не на обычных условиях отгрузки, когда клиенты сами организуют доставку. По их словам, нефть, которую предлагают нефтеперерабатывающие заводы через Янбу - только сорта Arab Light.

Aramco наращивает поставки через Янбу с начала войны, которая длится уже третью неделю. Саудовский производитель также сделал необычный шаг, предлагая нефть, отгруженную из порта, через спотовые тендеры. Однако теперь он предлагает контрактные поставки с терминала в Красном море.

За пределами Азии некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы сообщили о получении меньших контрактных объемов нефти от Aramco. Один крупный переработчик не получил никаких объемов для отгрузки в следующем месяце, а другому было выделено меньше, чем требовалось, пишет издание.

