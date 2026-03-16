Новые удары сотрясли Ближний Восток, пожар возле аэропорта Дубая нарушил полеты

Страны Ближнего Востока в понедельник подверглись новым ударам, а крупный авиахаб, международный аэропорт Дубая, приостановил полеты на несколько часов из-за пожара неподалеку, на фоне того, как конфликт в регионе продолжается уже 17 дней, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Вот что известно на утро:

новые атаки: над Тегераном клубился густой дым, иранские государственные СМИ сообщили о громких взрывах в столице. Несколько авиаударов было нанесено по южным пригородам Бейрута и югу Ливана.

В ОАЭ загорелась емкость с топливом возле международного аэропорта Дубая, что временно нарушило авиасообщение. Позже Emirates заявила, что возобновит ограниченное количество рейсов из аэропорта. Аэропорт Дубая подтвердил "постепенное возобновление некоторых рейсов в и из международного аэропорта Дубая (DXB) по выбранным направлениям после временной приостановки, введенной в качестве меры предосторожности"

Израиль вводит войска в Ливан: израильские военные заявили, что начали «ограниченные и целенаправленные наземные операции» против ключевых опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана;

нефтепровод в Калифорнии: президент США Дональд Трамп воспользовался исполнительной властью, чтобы возобновить работу спорного нефтепровода у побережья Калифорнии. Министерство энергетики США заявило, что распоряжение направлено на «устранение рисков сбоев в поставках» и снижение зависимости США от иностранной нефти, значительная часть которой транспортируется через Ормузский пролив, фактически закрытый с начала войны;

тайский экипаж возвращается домой: 20 членов экипажа, спасенных с тайского грузового судна, атакованного в Ормузском проливе на прошлой неделе, благополучно прибыли в Бангкок. По меньшей мере три члена экипажа остаются пропавшими без вести.

цены на нефть растут: в воскресенье вечером цена на нефть выросла до самого высокого уровня с июля 2022 года. Цена на нефть марки Brent, мировой стандарт, выросла на 2,9% до примерно 106,12 долларов за баррель. Цена на американскую нефть выросла на 2,6% до 101,53 долларов.

