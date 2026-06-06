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Что празднуют 6 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

6 июня Украина празднует День журналиста, а Швеция — Национальный день. Мир вспоминает высадку в Нормандии и популяризирует «зеленые» крыши.

Что празднуют 6 июня в Украине и мире

6 июня – это день, насыщенный разнообразными событиями: от профессиональных и государственных праздников до глобальных экологических инициатив и памятных исторических дат. В этот день в мире отмечают как серьезные мероприятия, имеющие международное значение, так и профессиональные праздники и популярные неформальные поводы для чествования определенных культурных явлений, пишет УНН.

День журналиста Украины

Профессиональный праздник, который отмечается в честь работников средств массовой информации. В этот день чествуют труд корреспондентов, редакторов, операторов и всех, кто занимается сбором, обработкой и распространением информации. Этот праздник подчеркивает важность свободы слова и объективного освещения событий в обществе.

Национальный день Швеции

Это главный праздник страны, который отмечается в честь двух важных исторических событий: избрания Густава Вазы королем в 1523 году (что положило начало современной независимой Швеции) и принятия Конституции в 1809 году. Обычно этот день сопровождается праздничными концертами, выступлениями и торжественными церемониями.

Швеция осудила массированную атаку россии на украинские города02.06.26, 23:26 • 22059 просмотров

День памяти в Южной Корее (Hyeonchungil)

Официальная государственная дата, посвященная чествованию памяти солдат и гражданских лиц, погибших, защищая страну, в частности во время Корейской войны. В 10:00 утра по всей стране звучит сирена, после чего объявляется минута молчания.

Годовщина высадки союзных войск в Нормандии (D-Day)

Хотя это не является "праздником" в традиционном понимании, 6 июня является одной из важнейших памятных дат Второй мировой войны. В 1944 году началась операция "Оверлорд" – самая масштабная морская десантная операция в истории. Этот день является символом мужества, международной солидарности и памяти об освобождении Европы от нацизма.

Всемирный день борьбы с вредителями (World Pest Day)

Цель этого дня – привлечь внимание к важности борьбы с вредителями (насекомыми, грызунами) для защиты здоровья людей, безопасности продуктов питания и сохранения инфраструктуры. Профессиональное сообщество в этот день делится знаниями о безопасных методах контроля окружающей среды.

Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызуна08.05.26, 10:08 • 105189 просмотров

Всемирный день "зеленых" крыш (World Green Roof Day) 

Глобальная инициатива, популяризирующая озеленение крыш в городских условиях. "Зеленые" крыши помогают регулировать температуру зданий, улучшают качество воздуха, удерживают дождевую воду и способствуют поддержанию городского биоразнообразия.

Национальный день очков (США)

День, посвященный здоровью зрения и стилю. Это повод напомнить о важности проверки зрения, использования качественной защиты от солнца и выбора очков как аксессуара.

Национальный день автокинотеатров (США) 

Праздник, отдающий дань культуре просмотра фильмов под открытым небом, не выходя из автомобиля – явлению, которое достигло пика популярности в середине XX века.

Национальный день яблочного пирога (США)

Гастрономический праздник, посвященный популярному домашнему десерту – запеканке или пирогу с яблочным пюре.

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги25.10.24, 18:32 • 125416 просмотров

Александра Месенко

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