Что празднуют 6 июня в Украине и мире
Киев • УНН
6 июня Украина празднует День журналиста, а Швеция — Национальный день. Мир вспоминает высадку в Нормандии и популяризирует «зеленые» крыши.
6 июня – это день, насыщенный разнообразными событиями: от профессиональных и государственных праздников до глобальных экологических инициатив и памятных исторических дат. В этот день в мире отмечают как серьезные мероприятия, имеющие международное значение, так и профессиональные праздники и популярные неформальные поводы для чествования определенных культурных явлений, пишет УНН.
День журналиста Украины
Профессиональный праздник, который отмечается в честь работников средств массовой информации. В этот день чествуют труд корреспондентов, редакторов, операторов и всех, кто занимается сбором, обработкой и распространением информации. Этот праздник подчеркивает важность свободы слова и объективного освещения событий в обществе.
Национальный день Швеции
Это главный праздник страны, который отмечается в честь двух важных исторических событий: избрания Густава Вазы королем в 1523 году (что положило начало современной независимой Швеции) и принятия Конституции в 1809 году. Обычно этот день сопровождается праздничными концертами, выступлениями и торжественными церемониями.
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День памяти в Южной Корее (Hyeonchungil)
Официальная государственная дата, посвященная чествованию памяти солдат и гражданских лиц, погибших, защищая страну, в частности во время Корейской войны. В 10:00 утра по всей стране звучит сирена, после чего объявляется минута молчания.
Годовщина высадки союзных войск в Нормандии (D-Day)
Хотя это не является "праздником" в традиционном понимании, 6 июня является одной из важнейших памятных дат Второй мировой войны. В 1944 году началась операция "Оверлорд" – самая масштабная морская десантная операция в истории. Этот день является символом мужества, международной солидарности и памяти об освобождении Европы от нацизма.
Всемирный день борьбы с вредителями (World Pest Day)
Цель этого дня – привлечь внимание к важности борьбы с вредителями (насекомыми, грызунами) для защиты здоровья людей, безопасности продуктов питания и сохранения инфраструктуры. Профессиональное сообщество в этот день делится знаниями о безопасных методах контроля окружающей среды.
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Всемирный день "зеленых" крыш (World Green Roof Day)
Глобальная инициатива, популяризирующая озеленение крыш в городских условиях. "Зеленые" крыши помогают регулировать температуру зданий, улучшают качество воздуха, удерживают дождевую воду и способствуют поддержанию городского биоразнообразия.
Национальный день очков (США)
День, посвященный здоровью зрения и стилю. Это повод напомнить о важности проверки зрения, использования качественной защиты от солнца и выбора очков как аксессуара.
Национальный день автокинотеатров (США)
Праздник, отдающий дань культуре просмотра фильмов под открытым небом, не выходя из автомобиля – явлению, которое достигло пика популярности в середине XX века.
Национальный день яблочного пирога (США)
Гастрономический праздник, посвященный популярному домашнему десерту – запеканке или пирогу с яблочным пюре.
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