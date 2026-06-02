Швеция осудила массированную атаку россии на украинские города
Киев • УНН
Стокгольм осудил массированную атаку рф на украинские города, которая привела к жертвам среди гражданских. Швеция продолжит поддержку Украины и давление на москву.
Швеция осудила массированный российский обстрел украинских городов, который произошел накануне и привел к гибели и ранению мирных жителей. Соответствующее заявление обнародовала шведская сторона на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
В Стокгольме подчеркнули, что очередная атака является доказательством отсутствия у россии реального стремления к мирному урегулированию войны. В заявлении подчеркивается, что удары по гражданским городам противоречат любым декларациям москвы о готовности к переговорам.
Швеция осуждает вчерашнее трусливое нападение россии на несколько украинских городов, которое повлекло за собой многочисленные жертвы или раненых. Это нападение является еще одним свидетельством того, что россия не настроена серьезно на мир
Шведская сторона также заверила, что продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на россию.
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