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В Киеве число жертв удара рф возросло до 7, в больнице скончался раненый — мэр

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Число погибших в Киеве возросло до семи из-за смерти раненого. В результате атаки пострадали 90 человек, более 50 раненых находятся в больницах.

В Киеве число жертв удара рф возросло до 7, в больнице скончался раненый — мэр

Число жертв массированного удара рф по Киеву возросло до 7 - в больнице скончался раненый. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Еще один раненый скончался в больнице. 7 погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня 

- сообщил Кличко.

130 пострадавших, 22 погибших, из них — двое детей: Зеленский о последствиях атаки рф02.06.26, 21:07 • 1656 просмотров

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что рф может осуществить обстрел также и этой ночью. 

Число пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Украина
Киев