В Киеве число жертв удара рф возросло до 7, в больнице скончался раненый — мэр

Число жертв массированного удара рф по Киеву возросло до 7 - в больнице скончался раненый. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Еще один раненый скончался в больнице. 7 погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня - сообщил Кличко.

130 пострадавших, 22 погибших, из них — двое детей: Зеленский о последствиях атаки рф

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что рф может осуществить обстрел также и этой ночью.

Число пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых.