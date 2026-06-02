В Киеве число жертв удара рф возросло до 7, в больнице скончался раненый — мэр
Киев • УНН
Число погибших в Киеве возросло до семи из-за смерти раненого. В результате атаки пострадали 90 человек, более 50 раненых находятся в больницах.
Число жертв массированного удара рф по Киеву возросло до 7 - в больнице скончался раненый. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Еще один раненый скончался в больнице. 7 погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня
130 пострадавших, 22 погибших, из них — двое детей: Зеленский о последствиях атаки рф02.06.26, 21:07 • 1656 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что рф может осуществить обстрел также и этой ночью.
Число пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых.