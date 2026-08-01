Посольство Литвы в Киеве повреждено из-за массированной атаки рф

Посольство Литвы в Киеве повреждено в результате российской атаки, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в субботу, пишет УНН.

В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности положений Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны - написал Сибига в X.

Глава МИД выразил солидарность с Литвой, коллегой Кястутисом Будрисом, послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - указал он.

И поблагодарил "наших литовских союзников за их мужество и за то, что они остаются рядом с нами в самые тяжелые времена".

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