Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина

На специальном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось по инициативе официального Киева в понедельник, 27 июля, дипломаты и представители Секретариата организации решительно осудили новую волну российских обстрелов гражданской инфраструктуры Украины, системные атаки на черноморские порты и гражданские суда, а также попадания в дипломатические представительства.

УНН собрал главные заявления, прозвучавшие на заседании.

Массированные атаки на города и рост жертв среди гражданских

Заседание Совета Безопасности ООН началось с подробного доклада главы Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото. Она подчеркнула катастрофический рост числа жертв среди мирного населения Украины в результате российских массированных ударов с использованием ракет и дронов.

С момента нашего последнего заседания Совета Безопасности 9 июля более 170 гражданских лиц были убиты и 1028 ранены по всей Украине в результате воздушных атак Российской Федерации. Жилые дома, детские сады, супермаркеты и логистические склады были поражены ударами. Только в июле как минимум 56 гражданских лиц были убиты и 232 человека ранены в Киеве - заявила она.

Кайоко Гото добавила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека с начала полномасштабного вторжения зафиксировало как минимум более 16 тысяч погибших и более 90 тысяч раненых.

Она также подчеркнула, что международное гуманитарное право строго запрещает любые атаки на гражданское население и объекты жизнеобеспечения.

Эти атаки неприемлемы и должны быть остановлены. Организация Объединенных Наций осуждает такие атаки, где бы они ни происходили - резюмировала Гото.

Удар по консульству Латвии в Славянске и атаки на дипмиссии

Отдельным острым вопросом заседания стал целенаправленный российский удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по Славянску, в результате которого было разрушено здание бывшего почетного консульства Латвии, а также атаки на склады международных гуманитарных организаций.

Представительница Латвии при ООН Санита Павлута-Десландес выступила с заявлением, осудив действия агрессора и подчеркнув несокрушимость украинского народа.

В свою очередь представительница Дании Христина Маркус Лассен во время своего выступления также отметила разрушение Россией дипломатических и гуманитарных объектов.

Мы знаем, что в результате ударов по Славянску пострадало помещение консульства Латвии. Мы выражаем свою солидарность и Латвии, и, конечно, Украине. Были нанесены удары по помещениям, которые использовались программами ООН, и по складам международных организаций в Киеве. В этих случаях без исключения нет никаких оснований для нанесения ударов по гражданским объектам в густонаселенных районах. Такие акты — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Все виновные должны быть привлечены к ответственности - заявила дипломат.

Продовольственный террор: обстрелы портов, гражданских судов и складов

Представители ООН и дипломаты обратили особое внимание на целенаправленное уничтожение Россией портовой и аграрной инфраструктуры Украины на Черном море и Дунае, что привело к росту мировых цен на продукты питания на 20%.

Напомним, что в течение нескольких дней под удар ВС РФ попали порты Одессы, Черноморска, Измаила и Николаева, а также гражданские корабли под флагами Гвинеи-Бисау и Республики Того с экипажами из Сирии и Индии. Кроме того, враг уничтожает аграрные поля и склады Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН).

Последствия российской агрессии выходят далеко за пределы Украины. Преднамеренные атаки России наносят удар по продовольственной безопасности всего мира... 17 июля склад Всемирной продовольственной программы подвергся четырем ударам за одни сутки. Это не совпадение: Всемирная продовольственная программа зарегистрировала более 18 таких нападений - подчеркнул представитель Латвии.

Представитель Франции, в свою очередь, подтвердил, что действия РФ создают угрозу голода в беднейших регионах планеты:

"Москва продолжает и даже усиливает свою политику массированных авиационных атак, нанося удары неизбирательно по гражданским зонам с помощью дронов и баллистических ракет... В результате ударов по инфраструктуре причерноморских портов и гражданским судам гибнут не только гражданские лица, но и ставится под угрозу продовольственная безопасность миллионов людей", — отметил французский дипломат.

Ядерная опасность вокруг ЗАЭС и гуманитарное реагирование

Исполняющая обязанности заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте обратила внимание на критическое состояние Запорожской АЭС, которая за последние три месяца 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение из-за обстрелов, а также на разработку зимнего плана помощи Украине.

После этого участники заседания призвали Украину и Россию к немедленному, безусловному прекращению огня и восстановлению мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В частности, это сделал заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа.

Военного решения этой войны не существует. И Украина, и Россия должны вернуться за стол переговоров. Пролито слишком много крови. Из-за этой войны мир платит слишком высокую цену. Она должна закончиться. Соединенные Штаты остаются готовыми играть конструктивную роль в достижении этого результата и способствовать переговорам между Москвой и Киевом. Наша приверженность миру в Украине непоколебима - подчеркнул Негреа.

Как Россия ответила на обвинения украинской стороны

Позицию РФ на заседании Совбеза представила и.о. постпреда России в ООН Анна Евстигнеева.

Дипломат начала с зеркальных обвинений. По ее словам, украинские военные якобы:

ударили дронами в Брянской области РФ по автобусу, перевозившему детей из Беларуси;

атаковали жилой дом в городе Керчь (аннексированный Россией в 2014 году Крым), где пострадали дети;

в Ростове-на-Дону атаковали центр для пребывания бездомных;

попали в детскую базу отдыха;

направили ударные БПЛА по карете "скорой помощи" в Горловке (оккупированная ВС РФ территория Донецкой области) и т.д.

В свою очередь, отвечая на обвинения украинской стороны, Евстигнеева воспользовалась пропагандистскими клише. По ее словам, российские военные не бьют по гражданской застройке в украинских городах. Они якобы атакуют предприятия ВПК, которые украинские власти намеренно размещают в густонаселенных районах городов и прикрываются таким образом мирными жителями.

Подобным образом и.о. постпреда России ООН пыталась оправдать и удар бойцов ВС РФ по Киевщине, где проводили выставку оружия. Кроме того, Евстигнеева "объяснила" причины дроновых и ракетных атак россиян по терминалам и отделениям "Новой почты". По ее версии, украинский почтовый оператор помогает "доставлять товары двойного назначения" и поэтому стал для российских военных "законной целью".

Напоследок российский дипломат в очередной раз заявила о насильственной мобилизации в Украине и использовала для иллюстрации своего тезиса инцидент во Львове: там в Сыховском районе в начале июля группа гражданских напала на представителей ТЦК. Евстигнеева назвала беспорядки "шагом отчаяния" и "судом Линча" и закончила свое выступление тем, что Кремль не собирается сворачивать боевые действия против Украины и "будет достигать цели СВО" и впредь.

На это резко отреагировала представительница Великобритании в Совбезе ООН. Она заявила, что Россия пытается поставить знак равенства между своими массированными ударами по украинским городам, оккупацией территорий и действиями Украины по защите от агрессии.

Россия стремится провести параллель между непрерывными бомбардировками украинских городов, незаконной и жестокой оккупацией украинской территории и усилиями Украины по самозащите. Но эквивалентности нет. Вторжение России является нарушением международного права - поставила точку в дискуссии дипломат.

Контекст

20 июля 2026 года Украина подала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН в связи с российскими обстрелами гражданских судов в Черном море.

Ее поддержали Франция, Великобритания, Дания, Греция и Латвия.

По словам и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги, поводом для такого требования стала ситуация, когда военные РФ атаковали как минимум три гражданских судна в портах Черного моря. Тогда погибли и пострадали десятки членов экипажа.

"Сегодня ни одно судно не прошло через украинский морской коридор в Черном море — именно в разгар уборки урожая. Это преднамеренный экономический и гуманитарный террор. Миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен и голодом, если этот террор продолжится", – написал и.о. главы профильного министерства на своей странице в соцсети X 22 июля.

В тот же день стало известно, что российская армия дроном ударила по балкеру Golden Rose в Черном море. Спасать членов экипажа были вынуждены украинские военные. Благодаря их слаженности и оперативной реакции, тяжелых ранений и смерти избежали 16 человек. Все они – граждане других государств.

А несколькими днями ранее – 19 июля – военные ВС РФ атаковали судно под флагом Гвинеи-Бисау. Жертв избежать не удалось, погибли шестеро членов экипажа, двое мужчин получили ранения.

Кроме того, 13 июля россияне ударили по торговому судну под флагом Республики Того. В результате трое человек погибли, а пятеро – получили ранения.

Напомним

Несколько ранее, в июне 2026 года, Украина созвала Совбез ООН из-за атак РФ на города и Киево-Печерскую лавру.