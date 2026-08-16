Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых
Киев • УНН
Ночью предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" подверглось ракетной атаке рф. Погибли два человека, 13 сотрудников получили ранения, производственные объекты повреждены.
Горно-металлургический комплекс "АрселорМиттал" в Кривом Роге подвергся ракетной атаке рф. Два человека погибли, сообщили на комбинате, передает УНН.
Детали
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару со стороны страны-агрессора. В результате вражеской атаки ранены 13 сотрудников предприятия и подрядных организаций. К сожалению, один человек погиб. Спасательные и поисковые работы продолжаются
Отмечается, что был введен в действие план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, департамента охраны труда, спасатели, медицинские работники. Пострадавшим от вражеского ракетного удара оказывается вся необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях города.
В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства, а производственные процессы завода частично остановлены. В настоящее время соответствующие специалисты оценивают объем причиненного ущерба, а также возможности и сроки восстановления.
Позже в компании добавили, что по состоянию на 10:16 найдено тело еще одного погибшего в результате вражеской атаки. В общей сложности обстрел агрессора унес жизни уже двух человек.
Справка
Крупнейший металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу через ArcelorMittal. Комбинат специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, а также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.
Напомним
Количество пострадавших в результате российских ударов по Киеву в ночь на 16 августа увеличилось до 3 человек.