Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених

Гірничо-металургійний комплекс "АрселорМіттал" у Кривому Розі потрапив під ракетну атаку рф. Двоє людей загинуло, повідомили у комбінаті, передає УНН.

Деталі

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що сьогодні вночі наше підприємство зазнало ракетного удару з боку країни-агресора. В результаті ворожої атаки 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені. На жаль, одна людина загинула. Рятувальні й пошукові роботи тривають - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники. Постраждалим від ворожого ракетного удару надається вся необхідна медична допомога в медичних закладах міста.

У результаті атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

Згодом у компанії додали, що станом на 10:16 знайдено тіло ще одного загиблого в результаті ворожої атаки. Загалом обстріл агресора уніс життя вже двох людей.

Довідка

Найбільший металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталі через ArcelorMittal. Комбінат спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

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