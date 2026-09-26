Атака українського дрона зупинила один із найбільших НПЗ росії - Reuters

Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягом нафтопереробки в росії, припинив роботу після атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу та пошкодила трубопроводи, сховища та технологічні установки у п'ятницю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела, інформує УНН.

Зазначається, що губернатор пермського краю дмитро махонін підтвердив атаку на промисловий об'єкт, але не назвав його назву. У свою чергу власник НПЗ "Лукойл" не відповів на запит про коментар.

Завод, розташований за 1460 км на північний схід від москви, переробив близько 12,6 мільйона тонн, або 252 000 барелів нафти на день у 2024 році. Він виробив 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного палива, 200 000 тонн мазуту та 700 000 тонн нафтового коксу