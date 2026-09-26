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MIM-104 Patriot

Атака українського дрона зупинила один із найбільших НПЗ росії - Reuters

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Пермський НПЗ припинив роботу після пожежі та пошкодження інфраструктури внаслідок атаки українського безпілотника. Завод належить "Лукойлу".

Атака українського дрона зупинила один із найбільших НПЗ росії - Reuters

Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягом нафтопереробки в росії, припинив роботу після атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу та пошкодила трубопроводи, сховища та технологічні установки у п'ятницю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що губернатор пермського краю дмитро махонін підтвердив атаку на промисловий об'єкт, але не назвав його назву. У свою чергу власник НПЗ "Лукойл" не відповів на запит про коментар.

Завод, розташований за 1460 км на північний схід від москви, переробив близько 12,6 мільйона тонн, або 252 000 барелів нафти на день у 2024 році. Він виробив 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного палива, 200 000 тонн мазуту та 700 000 тонн нафтового коксу

- йдеться у статті.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження відразу трьох важливих підприємств противника, задіяних у виробництві ракет, а також двох російських НПЗ. На заводах у Пермі та Новошахтинську зафіксували пожежі.

Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - Зеленський25.09.26, 14:12 • 16650 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Україна