Атака украинского дрона остановила один из крупнейших НПЗ России — Reuters

Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой по объёму нефтепереработки в России, прекратил работу после атаки украинского беспилотника, которая вызвала пожар и повредила трубопроводы, хранилища и технологические установки в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку на промышленный объект, но не назвал его. В свою очередь владелец НПЗ "Лукойл" не ответил на запрос о комментарии.

Завод, расположенный в 1460 км к северо-востоку от Москвы, переработал около 12,6 миллиона тонн, или 252 000 баррелей нефти в день в 2024 году. Он произвёл 2 миллиона тонн бензина, 5,3 миллиона тонн дизельного топлива, 200 000 тонн мазута и 700 000 тонн нефтяного кокса - говорится в статье.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение сразу трёх важных предприятий противника, задействованных в производстве ракет, а также двух российских НПЗ. На заводах в Перми и Новошахтинске зафиксировали пожары.

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