Три підприємства російського ВПК і два НПЗ - у Генштабі розкрили важливість нових уражень

$44.970.1251.120.06
ukenru
13:17 • 1600 перегляди
"Погана новина для росії" - ЄС погодив виділення Україні €6,6 млрд на військову підтримку
12:34 • 2336 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи
12:16 • 10967 перегляди
Ворог атакував безпілотником офісну будівлю в Києві: на парковці виявили трьох загиблих, ще 7 людей постраждалиPhotoVideo
11:12 • 12347 перегляди
Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - ЗеленськийPhotoVideo
08:48 • 14544 перегляди
Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський
08:46 • 18837 перегляди
Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС
08:03 • 20332 перегляди
"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зимиPhoto
Ексклюзив
07:40 • 18921 перегляди
Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря
25 вересня, 04:31 • 26651 перегляди
росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є пораненийPhoto
25 вересня, 00:55 • 32615 перегляди
Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.6м/с
45%
751мм
Популярнi новини
Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на ПечерськуPhotoVideo25 вересня, 05:35 • 28970 перегляди
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України25 вересня, 05:52 • 22494 перегляди
Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає пораненихPhotoVideo25 вересня, 06:17 • 6488 перегляди
Одещина зазнала серії масованих ударів рф - зачепило поштовий термінал, Румунія піднімала F-16PhotoVideo25 вересня, 06:52 • 12113 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 21320 перегляди
Публікації
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи12:34 • 2378 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 58162 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 53489 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-provenPhoto24 вересня, 10:30 • 54698 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 57484 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сем Альтман
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Бельгія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto12:40 • 4890 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 21399 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 27318 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24 вересня, 17:41 • 27107 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo24 вересня, 14:19 • 33402 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Х-59
Іскандер (ОТРК)
Техніка
ChatGPT

Три підприємства російського ВПК і два НПЗ - у Генштабі розкрили важливість нових уражень

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

Сили оборони уразили підприємства ракетного виробництва, два НПЗ і дві РЛС рф. На заводах у Пермі та Новошахтинську зафіксували пожежі.

Три підприємства російського ВПК і два НПЗ - у Генштабі розкрили важливість нових уражень

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження відразу трьох важливих підприємств противника, задіяних у виробництві ракет, а також двох російських НПЗ. Про результати Генштаб повідомив 25 вересня, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 25 вересня 2026 року, в Ульяновську Ульяновської області рф уражено підприємство "НВП Завод Іскра"", - ідеться у повідомленні Генштабу.

АТ "НПП "Завод Іскра" входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством воєнно-промислового комплексу рф. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК.

Підприємство спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку та техніки спеціального призначення, входить до складу концерну "Алмаз-Антей".

У рамках кооперації є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А і бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С" (та його модифікацій).

"Окрім того, уражено ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області", - вказали у Генштабі.

Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер".

"Ураження подібних об'єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголосили у Генштабі.

Уражено і нафтопереробні заводи та РЛС російської армії, підтвердили у Генштабі.

"24 вересня та в ніч на 25 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових, паливно-енергетичних та промислових об’єктів російського агресора. У Пермі Пермського краю рф уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території об’єкта зафіксовано пожежу", - вказали у Генштабі.

Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф паливно-мастильними матеріалами.

"У Новошахтинську Ростовської області рф уражено нафтопереробний завод "Новошахтинский". На території підприємства зафіксовано пожежу", - додали у Генштабі.

Крім того у районі Новошахтинська, за даними Генштабу, уражено радіолокаційні станції 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 7,5 млн тонн нафти на рік. Новошахтинський завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні рф та бере участь у забезпеченні збройних сил рф.

"Ураження підприємств нафтопереробної галузі є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - підкреслили у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше про те, що цієї ночі завдяки нашим далекобійним санкціям уражено два НПЗ: у Пермі та Новошахтинську, а також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську, а у Ростовському регіоні стало на дві радіолокаційні станції окупантів менше, повідомляв Президент Володимир Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Пожежі
російська пропаганда
Війна в Україні
Тульська область
Організація Об'єднаних Націй
Х-59
Іскандер (ОТРК)
Володимир Зеленський
Україна