Три підприємства російського ВПК і два НПЗ - у Генштабі розкрили важливість нових уражень

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження відразу трьох важливих підприємств противника, задіяних у виробництві ракет, а також двох російських НПЗ. Про результати Генштаб повідомив 25 вересня, пише УНН.

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"У ніч на 25 вересня 2026 року, в Ульяновську Ульяновської області рф уражено підприємство "НВП Завод Іскра"", - ідеться у повідомленні Генштабу.

АТ "НПП "Завод Іскра" входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством воєнно-промислового комплексу рф. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК.

Підприємство спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку та техніки спеціального призначення, входить до складу концерну "Алмаз-Антей".

У рамках кооперації є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А і бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С" (та його модифікацій).

"Окрім того, уражено ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області", - вказали у Генштабі.

Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер".

"Ураження подібних об'єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголосили у Генштабі.

Уражено і нафтопереробні заводи та РЛС російської армії, підтвердили у Генштабі.

"24 вересня та в ніч на 25 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових, паливно-енергетичних та промислових об’єктів російського агресора. У Пермі Пермського краю рф уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території об’єкта зафіксовано пожежу", - вказали у Генштабі.

Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф паливно-мастильними матеріалами.

"У Новошахтинську Ростовської області рф уражено нафтопереробний завод "Новошахтинский". На території підприємства зафіксовано пожежу", - додали у Генштабі.

Крім того у районі Новошахтинська, за даними Генштабу, уражено радіолокаційні станції 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 7,5 млн тонн нафти на рік. Новошахтинський завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні рф та бере участь у забезпеченні збройних сил рф.

"Ураження підприємств нафтопереробної галузі є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - підкреслили у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше про те, що цієї ночі завдяки нашим далекобійним санкціям уражено два НПЗ: у Пермі та Новошахтинську, а також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську, а у Ростовському регіоні стало на дві радіолокаційні станції окупантів менше, повідомляв Президент Володимир Зеленський.