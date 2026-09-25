Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - Зеленський

У ніч на 25 вересня українські далекобійні санкції дісталися одразу двох російських нафтопереробних заводів, підприємства оборонно-промислового комплексу та двох радіолокаційних станцій. Про результати ударів повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

За даними, що з’явилися після української атаки, Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області зазнав пошкоджень і тимчасово припинив роботу. У Пермі під ударом опинився "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один із найбільших НПЗ Росії, який переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік.

В Ульяновську удару зазнав завод "Іскра". За даними OSINT-аналітиків, підприємство входить до структури концерну "Алмаз-Антей" та виробляє електронні компоненти, які використовує російський військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо

Україна системно завдає далекобійних ударів по російській нафтопереробці, логістиці та військовій інфраструктурі. Одними із засобів, які Сили оборони використовують для таких операцій, є ударні дрони FP-1 та FP-2 української компанії Fire Point.

Лише за останні три місяці, за даними Fire Point, зброєю їх виробництва Сили оборони уразили понад 100 російських об’єктів в окупованому Криму. Близько 50% уражень припали на інфраструктуру, від якої залежать російські війська, ще 20% - на логістичну та транспортну інфраструктуру. Решта 30% - військова інфраструктура та дороговартісна техніка, зокрема системи ППО, авіація, штаби та пункти дислокації.