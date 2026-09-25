У рф заявили про нічну атаку дронів на НПЗ і підприємства у чотирьох регіонах - що відомо
Київ • УНН
Уночі 25 вересня дрони атакували промислові об’єкти в Пермі, Ульяновську, Воронежі та Ростовській області. Новошахтинський НПЗ зупинив роботу.
У росії у ніч на 25 вересня зафіксували атаку дронів на НПЗ у Пермі та Ростовській області, "Завод Іскра" в Ульяновську та "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі. Про це повідомляють моніторингові ресурси, пише УНН.
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Глава Пермського краю рф дмитро махонін повідомив про масовану атаку на регіон. "Є наліт на промисловий об'єкт. Постраждалих, за попередніми даними, немає", – написав він, не уточнивши назву підприємства.
Видання Astra вказало, що під удар знову потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". За даними osint-каналу Supernova, на НПЗ атаковано нещодавно відремонтовану установку первинної обробки нафти. Крім НПЗ, як стверджує osint-канал Exilenova, "горить шиномонтаж". На опублікованих у мережі кадрах із Пермі можна побачити кілька густих стовпів диму, вказує "Настоящее время".
Губернатор Ульяновської області рано вранці писав про велику атаку безпілотників. За даними Astra та Exilenova+, в Ульяновську атаковано науково-виробниче підприємство "Завод Іскра" – виробник компонентів для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Входить до концерну "Алмаз-Антей". Supernova+ пише, що безпілотники також атакували логістичний центр OZON.
У Воронежі та ще 6 районах, як повідомив губернатор регіону олександр гусєв, нібито збили 88 дронів, пошкоджено у тому числі виробничі будівлі. Які це підприємства він не уточнив. За даними телеграм-каналів, метою атаки був "Воронежсинтезкаучук" (СІБУР), який виробляє термоеластопласти та синтетичний каучук.
Губернатор Ростовської області юрій слюсар повідомив про 50 збитих над регіоном безпілотників. Внаслідок атаки, за його словами, пошкоджено Новошахтинський завод нафтопродуктів. Підприємство тимчасово призупинило роботу.
В окупованому Луганську спалахнув ТЦ, який був хабом військ рф - OSINT-канали25.09.26, 01:57 • 3702 перегляди