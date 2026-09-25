В рф заявили о ночной атаке дронов на НПЗ и предприятия в четырех регионах - что известно

$44.860.0751.190.15
ukenru
05:35 • 13813 просмотра
Киев и область продолжает атаковать россия - утром дрон попал в многоэтажку на ПечерскеPhotoVideo
04:31 • 15140 просмотра
Россияне утром атаковали два медучреждения Запорожья, есть раненыйPhoto
25 сентября, 00:55 • 23632 просмотра
Украина не останется без интернета несмотря на атаки России — «Флэш»
24 сентября, 20:30 • 12892 просмотра
Британия сохранит санкции против Усманова и Фридмана вопреки решению ЕС — Bloomberg
24 сентября, 19:42 • 30028 просмотра
Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль
24 сентября, 18:59 • 23940 просмотра
Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол
24 сентября, 17:19 • 25017 просмотра
Пашинский заключил соглашение с ВАКС и обязался выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны
24 сентября, 16:39 • 24458 просмотра
НАТО усиливает обмен разведданными из-за угрозы со стороны России
24 сентября, 15:29 • 20316 просмотра
США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский
24 сентября, 15:01 • 21522 просмотра
Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
85%
751мм
Популярные новости
Польша готовит граждан к воздушным атакам — ВМС опубликовали инструкцию24 сентября, 21:53 • 10775 просмотра
Кремль развернул медиакомпанию к годовщине фиктивных референдумов на ВОТ Украины — ЦПД25 сентября, 01:22 • 10957 просмотра
На учениях ВМС Казахстана погибли не менее 12 военнослужащих01:53 • 10894 просмотра
Что празднуют 25 сентября в Украине и мире02:58 • 5324 просмотра
Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну рф против Украины05:52 • 4638 просмотра
публикации
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 42151 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 36621 просмотра
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo24 сентября, 10:30 • 39549 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина24 сентября, 09:32 • 42850 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto24 сентября, 06:25 • 52422 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Олег Кипер
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo07:16 • 728 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 16066 просмотра
Мне нужен был полузащитник, хорошо развитый физически, — Мальдера о вызове дебютанта Варфоломеева24 сентября, 17:41 • 16655 просмотра
6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика РубикаVideo24 сентября, 14:19 • 23100 просмотра
Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют24 сентября, 14:08 • 20198 просмотра
Актуальное
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
MIM-104 Patriot

В рф заявили о ночной атаке дронов на НПЗ и предприятия в четырех регионах - что известно

Киев • УНН

 • 2550 просмотра

В ночь на 25 сентября дроны атаковали промышленные объекты в Перми, Ульяновске, Воронеже и Ростовской области. Новошахтинский НПЗ остановил работу.

В рф заявили о ночной атаке дронов на НПЗ и предприятия в четырех регионах - что известно

В россии в ночь на 25 сентября зафиксировали атаку дронов на НПЗ в Перми и Ростовской области, "Завод Искра" в Ульяновске и "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Подробности

Глава Пермского края рф дмитрий махонин сообщил о массированной атаке на регион. "Произошел налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет", — написал он, не уточнив название предприятия.

Издание Astra указало, что под удар снова попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". По данным osint-канала Supernova, на НПЗ атакована недавно отремонтированная установка первичной переработки нефти. Кроме НПЗ, как утверждает osint-канал Exilenova, "горит шиномонтаж". На опубликованных в сети кадрах из Перми можно увидеть несколько густых столбов дыма, указывает "Настоящее время".

Губернатор Ульяновской области рано утром писал о крупной атаке беспилотников. По данным Astra и Exilenova+, в Ульяновске атаковано научно-производственное предприятие "Завод Искра" — производитель компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. Входит в концерн "Алмаз-Антей". Supernova+ пишет, что беспилотники также атаковали логистический центр OZON.

В Воронеже и еще 6 районах, как сообщил губернатор региона александр гусев, якобы сбили 88 дронов, повреждены в том числе производственные здания. Какие это предприятия, он не уточнил. По данным телеграм-каналов, целью атаки был "Воронежсинтезкаучук" (СИБУР), который производит термоэластопласты и синтетический каучук.

Губернатор Ростовской области юрий слюсарь сообщил о 50 сбитых над регионом беспилотниках. В результате атаки, по его словам, поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Предприятие временно приостановило работу. 

В оккупированном Луганске вспыхнул ТЦ, который был хабом войск рф — OSINT-каналы25.09.2026, 01:57 • 3682 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Война в Украине