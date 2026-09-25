В рф заявили о ночной атаке дронов на НПЗ и предприятия в четырех регионах - что известно

В россии в ночь на 25 сентября зафиксировали атаку дронов на НПЗ в Перми и Ростовской области, "Завод Искра" в Ульяновске и "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

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Глава Пермского края рф дмитрий махонин сообщил о массированной атаке на регион. "Произошел налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет", — написал он, не уточнив название предприятия.

Издание Astra указало, что под удар снова попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". По данным osint-канала Supernova, на НПЗ атакована недавно отремонтированная установка первичной переработки нефти. Кроме НПЗ, как утверждает osint-канал Exilenova, "горит шиномонтаж". На опубликованных в сети кадрах из Перми можно увидеть несколько густых столбов дыма, указывает "Настоящее время".

Губернатор Ульяновской области рано утром писал о крупной атаке беспилотников. По данным Astra и Exilenova+, в Ульяновске атаковано научно-производственное предприятие "Завод Искра" — производитель компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. Входит в концерн "Алмаз-Антей". Supernova+ пишет, что беспилотники также атаковали логистический центр OZON.

В Воронеже и еще 6 районах, как сообщил губернатор региона александр гусев, якобы сбили 88 дронов, повреждены в том числе производственные здания. Какие это предприятия, он не уточнил. По данным телеграм-каналов, целью атаки был "Воронежсинтезкаучук" (СИБУР), который производит термоэластопласты и синтетический каучук.

Губернатор Ростовской области юрий слюсарь сообщил о 50 сбитых над регионом беспилотниках. В результате атаки, по его словам, поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Предприятие временно приостановило работу.

В оккупированном Луганске вспыхнул ТЦ, который был хабом войск рф — OSINT-каналы