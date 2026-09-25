Польша готовит граждан к воздушным атакам — ВМС опубликовали инструкцию

Министерство внутренних дел Польши начинает распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP Info.

Детали

Отмечается, что инструкции четко объясняют основные принципы поиска безопасного места — как на улице, так и в помещении. Цель состоит в том, чтобы подготовить граждан к надлежащему реагированию после получения оповещения от Центра правительственной безопасности.

Нам нужно работать над нашей подготовкой, нашими знаниями, нашей готовностью, чтобы наша реакция в случае угрозы стала уверенной, почти естественной реакцией. ... (Пособие) является интуитивно понятным, графически доступным и легко объясняет основные принципы безопасного места — как на улице, так и в помещении — сказала заместитель министра внутренних дел Польши Магдалена Рогушка.

Указывается, что в пособии приведены четкие указания, как действовать в случае отсутствия поблизости специализированного бомбоубежища, какие помещения в частных и многоквартирных домах являются самыми безопасными. Также инструкция содержит перечень необходимых вещей для «тревожного чемоданчика», включая документы, медикаменты, пауэрбанки, запасы воды и продукты длительного хранения.

Напомним

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