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Польша готовит граждан к воздушным атакам — ВМС опубликовали инструкцию

Киев • УНН

 • 436 просмотра

МВД Польши распространит рекомендации о действиях после оповещений об угрозе. Руководство также содержит перечень вещей для «тревожного чемоданчика».

Польша готовит граждан к воздушным атакам — ВМС опубликовали инструкцию

Министерство внутренних дел Польши начинает распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP Info.

Детали

Отмечается, что инструкции четко объясняют основные принципы поиска безопасного места — как на улице, так и в помещении. Цель состоит в том, чтобы подготовить граждан к надлежащему реагированию после получения оповещения от Центра правительственной безопасности.

Нам нужно работать над нашей подготовкой, нашими знаниями, нашей готовностью, чтобы наша реакция в случае угрозы стала уверенной, почти естественной реакцией. ... (Пособие) является интуитивно понятным, графически доступным и легко объясняет основные принципы безопасного места — как на улице, так и в помещении

— сказала заместитель министра внутренних дел Польши Магдалена Рогушка.

Указывается, что в пособии приведены четкие указания, как действовать в случае отсутствия поблизости специализированного бомбоубежища, какие помещения в частных и многоквартирных домах являются самыми безопасными. Также инструкция содержит перечень необходимых вещей для «тревожного чемоданчика», включая документы, медикаменты, пауэрбанки, запасы воды и продукты длительного хранения.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за российской атаки по Украине вблизи польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска — в Дорогуске и Зосине.

Российский военный вертолёт нарушил воздушное пространство Польши23.09.26, 15:55 • 12804 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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