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Польща готує громадян до повітряних атак - ВМС опублікувало інструкцію

Київ • УНН

 • 322 перегляди

МВС Польщі поширить поради щодо дій після сповіщень про загрозу. Посібник також містить перелік речей для "тривожної валізки".

Польща готує громадян до повітряних атак - ВМС опублікувало інструкцію

Міністерство внутрішніх справ Польщі починає розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на TVP Info.

Деталі

Зазначається, що інструкції чітко пояснюють основні принципи пошуку безпечного місця - як на вулиці, так і в приміщенні. Мета полягає в тому, щоб підготувати громадян до належного реагування після отримання сповіщення від Центру урядової безпеки.

Нам потрібно працювати над нашою підготовкою, нашими знаннями, нашою готовністю, щоб наша реакція у разі загрози стала впевненою, майже природною реакцією. ... (Посібник) є інтуїтивно зрозумілим, графічно доступним і легко пояснює основні принципи безпечного місця, як на вулиці, так і в приміщенні

- сказала аступниця міністра внутрішніх справ Польщі Магдалена Рогушка.

Вказується, що у посібнику надано чіткі вказівки, як діяти в разі відсутності поруч спеціалізованого бомбосховища, які приміщення у приватних і багатоквартирних будинках є найбезпечнішими. Також інструкція містить перелік необхідних речей для "тривожної валізки", включно з документами, медикаментами, павербанками, запасами води та довготривалими продуктами.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через російську атаку по Україні поблизу польського кордону довелося евакуювати два пункти пропуску - у Дорогуську та Зосині.

Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі23.09.26, 15:55 • 12804 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоСвіт
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Польща