Польща готує громадян до повітряних атак - ВМС опублікувало інструкцію

Міністерство внутрішніх справ Польщі починає розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на TVP Info.

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Зазначається, що інструкції чітко пояснюють основні принципи пошуку безпечного місця - як на вулиці, так і в приміщенні. Мета полягає в тому, щоб підготувати громадян до належного реагування після отримання сповіщення від Центру урядової безпеки.

Нам потрібно працювати над нашою підготовкою, нашими знаннями, нашою готовністю, щоб наша реакція у разі загрози стала впевненою, майже природною реакцією. ... (Посібник) є інтуїтивно зрозумілим, графічно доступним і легко пояснює основні принципи безпечного місця, як на вулиці, так і в приміщенні - сказала аступниця міністра внутрішніх справ Польщі Магдалена Рогушка.

Вказується, що у посібнику надано чіткі вказівки, як діяти в разі відсутності поруч спеціалізованого бомбосховища, які приміщення у приватних і багатоквартирних будинках є найбезпечнішими. Також інструкція містить перелік необхідних речей для "тривожної валізки", включно з документами, медикаментами, павербанками, запасами води та довготривалими продуктами.

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