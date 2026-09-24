Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot - Зеленський

Україна домовилася про новий пакет ракет для систем Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США, передає УНН.

Однак глава держави не уточнив, яка країна надасть новий пакет ракет.

Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення