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The Washington Post

Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot - Зеленський

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакета ракет для систем Patriot. Країну-постачальника не назвали.

Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot - Зеленський

Україна домовилася про новий пакет ракет для систем Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США, передає УНН.

Деталі

Однак глава держави не уточнив, яка країна надасть новий пакет ракет.

Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення

- йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розкрив складнощі процесу пошуку ракет до ППО, у тому числі Patriot, на тлі наближення зими: перехоплювачі "збираються" по одній-дві ракети, причому через домовленості на найвищому рівні. 

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна