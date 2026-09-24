Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакета ракет для систем Patriot. Країну-постачальника не назвали.
Україна домовилася про новий пакет ракет для систем Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США, передає УНН.
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Однак глава держави не уточнив, яка країна надасть новий пакет ракет.
Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розкрив складнощі процесу пошуку ракет до ППО, у тому числі Patriot, на тлі наближення зими: перехоплювачі "збираються" по одній-дві ракети, причому через домовленості на найвищому рівні.