Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило "Нову пошту" - наслідки по регіонах

В Україні відомо вже про 8 загиблих внаслідок ударів рф за ніч та ранок 24 вересня - на Харківщині люди сортували овочі на фермі, а у Києві намагалися заховатися від балістичної атаки ворога, ще щонайменше 20 людей постраждали. У столичному регіоні зазнали руйнувань відділення і депо "Нової пошти". Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та у компанії "Нова пошта", пише УНН.

Які області атакувала росія

Харківська область

"Через ранковий російський удар по Харківщині загинули шестеро працівників агропідприємства. В момент атаки вони сортували овочі. Співчуття родинам та близьким. 12 людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Вигівський у соцмережах.

На місці, з його слів, працюють рятувальники та слідчі поліції.

Київ та Київська область

"У Києві внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних обʼєктів - житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок, текстильне підприємство", - зазначив голова МВС.

У "Новій пошті" уточнили, що "внаслідок ворожих ударів по Київщині у ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо Нової пошти в Києві".

"Ніхто з працівників не постраждав. Вантаж частково знищено. Вцілілі посилки ми вже переміщуємо на іншу локацію. Триває ліквідація наслідків", - зазначили у компанії.

"Нова пошта" повідомила, що вже задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці, і компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

Вигівський підтвердив, що внаслідок атаки рф "двоє людей загинули - жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході". "Ще восьмеро людей поранені, серед них - поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані", - повідомив голова МВС.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що російські атаки на область тривали весь день і всю ніч, рф атакувала ударними дронами та балістикою. "У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Також постраждала одна людина 1945 року народження. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Необхідну медичну допомогу надали на місці. У Фастівському районі пошкоджено один транспортний засіб. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок", – йдеться у дописі.

Загалом, за наявними даними, у Київській області було пошкоджено ще 8 об’єктів.

Уночі, зі слів голови МВС, під атакою були також Житомирщина, Миколаївщина та Одещина.

Одеська область

В Одеській області, за повідомленням очільника ОВА Олега Кіпера, під удар потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об’єкти. "Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, раніше атакований торговельний центр, покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади. Вибито скління гімназії та житлових будинків, пошкоджено автомобілі. Постраждало 2 людини. На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин росії", – наголосив Олег Кіпер.

"В Одесі ударні дрони атакували торговельний центр та будівлю поліклініки", - додав голова МВС.

У ДСНС України уточнили, що внаслідок удару по торговельному центру в Одесі виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували. Також, за наявними даними, у місті загорівся двоповерховий приватний будинок, де постраждали двоє людей.

"В Одесі пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю 7-поверхової будівлі міської лікарні, вибито вікна у навчальному закладі та чотирьох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі. У Білгород-Дністровському районі вибито вікна у трьох приватних житлових будинках. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги", – йдеться у дописі.

Західні області

Атакувала росія і регіони західніше. Як повідомили у місцевих військових адміністраціях, під ударом ворога були у тому числі Хмельницька, Рівненська та Волинська області.

У Хмельницькому, за словами очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки рф зафіксували влучання у житловий багатоповерховий будинок. "Хмельниччина з ночі перебуває під атакою російських БПЛА. Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом. Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі", – заявив посадовець.

Згодом він уточнив: "Внаслідок падіння уламків одного з БПЛА пошкоджено багатоквартирний будинок. Пошкоджено газову трубу, сталося задимлення без пожежі, вибито вікна, пошкоджено балкони та автомобілі. Із будинку евакуювали 35 мешканців, серед них 5 дітей. Інформація про загиблих і травмованих не надходила".

Тюрін зазначив, що 18 російських безпілотників збито/подавлено силами ППО на території Хмельниччини станом на 11:00. "Останній сигнал "Повітряна тривога" триває вже понад 8 годин. У повітряному просторі ще є ворожі безпілотники. Перебувайте у безпечних місцях. Наші захисники відбивають атаку ворога та не дають ворожим дронам досягти своїх цілей. Дякую їм за роботу та захист Хмельниччини", - зазначив він.

Усю ніч та ранок і на Рівненщині триває повітряна тривога, вказав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Наші сили ППО працюють. Тому загрозу можуть нести уламки ворожих цілей. Прошу враховувати це. На жаль, маємо ушкодження інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали", - написав Коваль.

"Цієї ночі та вранці Волинь знову була під ворожою атакою. В області зафіксували два ворожі БпЛА типу "Шахед". Обидві повітряні цілі знищені: одну – силами тактичної авіації, іншу – мобільними вогневими групами ППО. За попередньою інформацією, на Волині обійшлось без постраждалих людей чи пошкоджень інфраструктури", - повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

Атака рф триває

"У ці хвилини терор цивільних триває - у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві внаслідок ранкової атаки виникла пожежа автомобілів, на Вінниччині, Рівненщині та Житомирщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства", - підкреслив голова МВС Вигівський.