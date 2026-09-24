Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?

У квітні НСЗУ повідомила УНН, що у 2025 році виплатила клініці Odrex за Програмою медичних гарантій трохи більше 37,5 млн гривень. Через кілька місяців після цього у рейтингу Forbes з’явилася зовсім інша цифра - 111 млн гривень, яку, за даними видання, надала сама компанія. Різниця у показниках - близько 73,5 млн гривень, пише УНН.

Деталі

Таким чином Національна служба здоров’я України і приватна одеська клініка Odrex фактично назвали дві різні суми, які начебто отримав медзаклад за один і той самий період. І тут виникає просте запитання: скільки бюджетних коштів Odrex насправді отримала у 2025 році - 37,5 млн чи 111 млн гривень?

У відповіді на журналістський запит НСЗУ не просто назвала загальну суму, а деталізувала, за які саме медичні послуги Odrex отримувала кошти у 2025 році.

Найбільше клініці виплатили за первинну медичну допомогу - близько 15,4 млн грн. Ще 11,38 млн гривень Odrex отримала за лікування гострого мозкового інсульту, а понад 5,2 млн гривень - за стаціонарну реабілітацію. За лікування гострого інфаркту міокарда НСЗУ перерахувала клініці близько 2,35 млн гривень, за паліативну допомогу - понад 1,56 млн грн, за амбулаторну реабілітацію - понад 1,52 млн гривень.

Тобто значна частина виплат припала на допомогу пацієнтам із гострими та тяжкими станами: інсультами, інфарктами, а також на подальшу реабілітацію.

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На цьому тлі окремого пояснення потребує цифра у 111 млн гривень, наведена у рейтингу Forbes. За інформацією самого видання, цей показник був наданий безпосередньо клінікою Odrex.

Таким чином, різниця між офіційною відповіддю НСЗУ та даними, які сама Odrex надала Forbes, становить близько 73,5 млн гривень. Це вже не похибка чи округлення, а майже трикратна розбіжність у показниках за один і той самий рік.

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Нагадаємо

Компанія "Дім медицини", що працює під брендом Odrex, у 2025 році скоротила дохід на 24% - до 839 млн гривень, а прибуток упав на 44% - до 73 млн гривень. Це відбулося попри загальне зростання ринку приватної медицини, де більшість великих гравців, навпаки, нарощували обороти.

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Причиною "фінансової ями" могли стати гучні скандали навколо клініки. За даними Офісу Генпрокурора, Odrex фігурує у 10 кримінальних провадженнях, а колишні пацієнти та родини померлих публічно розповідають про негативний досвід лікування, який самі постраждалі називають "викачуванням грошей". Крім того, незадоволені лікуванням в клініці створили громадський рух StopOdrex, який збирає та публікує відгуки про медзаклад.

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