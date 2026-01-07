$42.560.14
49.800.29
ukenru
12:29 • 32 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 3970 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 12239 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 13079 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 13583 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 13922 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 28985 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 51485 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 141164 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 218677 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto

Ексклюзив

11:31 • 3954 перегляди
Ексклюзив
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Вже за годину після смерті чоловіка Світлани Гук в одеській клініці Odrex, вдові зателефонували з похоронного дому "Анубіс". Хоча сама вдова ніколи не зверталася до похоронного дому "Анубіс" і не просила клініку Odrex передавати її особисті дані третім особам. Історія родини Гуків поставила під сумнів дотримання медичної таємниці в Odrex та змусила перевірити можливі зв’язки між клінікою і ритуальним бізнесом "Анубіс".

Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”

Історія Світлани Гук, яка втратила чоловіка після операції в одеській приватній клініці Odrex, порушила ще одне болюче питання – як дані про смерть пацієнтів клініки миттєво опиняються в одному з найдорожчих одеських похоронних домів "Анубіс"? Адже, за словами жінки, співробітник цієї ритуальної служби зателефонував їй уже за годину після смерті чоловіка – ще до будь-яких офіційних процедур. Чи може клініка "Одрекс" передавати інформацію про померлих пацієнтів і чи йдеться про системну співпрацю медичної клініки з ритуальним бізнесом - читайте в матеріалі УНН.

Коли людина втрачає когось близького, вона перебуває у стані шоку й дезорієнтована. Саме в цей момент родичі померлих є найбільш вразливими до нав’язаних "послуг". Історія Світлани Гук демонструє, як швидко після смерті пацієнта поруч з’являються представники ритуального бізнесу – без жодного запиту до них з боку родини.

В інтервʼю для УНН Світлана Гук прямо вказує на цей епізод як на підозрілий і травматичний. Вдова розповідає, що після шокуючої звістки про смерть найріднішої людини, тиску з боку клініки, вимог оплати і підписання документів про відмову від претензій, ситуація отримала несподіване продовження.

За годину (після смерті чоловіка - ред.) мені зателефонував агент похоронного бюро "Анубіс" – Євген Констандакі. Він уже знав про смерть чоловіка та мій номер телефону 

– розповідає Світлана Гук.

За її словами, вона не зверталася до жодної ритуальної служби, не залишала контактів і не просила клініку Odrex передавати будь-яку інформацію третім особам.

Дані про смерть пацієнтів Odrex – товар?

Агент похоронного дому "Анубіс" отримав інформацію про смерть чоловіка Світлани майже миттєво – у момент, коли родина ще перебувала в клініці, а всі рішення ухвалювалися під тиском і в стані сильного емоційного потрясіння.

Історія родини Гуків наштовхнула редакцію УНН на логічні запитання: хто і на якій підставі передав контактні дані вдови? Чи є така практика випадковою, чи йдеться про налагоджений механізм співпраці одеської приватної клініки "Одрекс" та похоронного дому "Анубіс"?

Передача особистих даних родичів померлих пацієнтів до похоронних бюро є розповсюдженою практикою додаткового заробітку українських медичних установ - про це зазвичай не говорять, але ті, в кого померла близька людина часто отримують дзвінок з ритуальної служби раніше, ніж починають замислюватися про організацію поховання. Чи відбувається комерційна співпраця "Одрексу" та "Анубісу" в контексті "зливу" інформації – чітких підтверджень редакція УНН не має. Однак, в історіях родичів пацієнтів, які стверджують, що їх близькі померли саме внаслідок лікування в Odrex, "Анубіс" згадується неодноразово. В цьому ж контексті згадуються і відмови від проведення розтину, а також те, що родичі померлих, самостійно не зверталися до "Анубіса".  

Крім того, колишні працівники клініки Odrex не під запис стверджують, що клініка отримує стабільні "відкат" за кожного померло, якого вони передають "Анубісу". 

Виходить, що медичний заклад "Одрекс", який мав би лікувати людей, може мати додатковий заробіток від смерті своїх пацієнтів? Чи йдеться про особисті домовленості когось з персоналу клініки? Чи про системну співпрацю на рівні адміністрації? 

Але якщо так чи інакше факти знайдуть своє підтвердження, то йтиметься не лише про моральну сторону питання, а й про можливе порушення прав пацієнтів і їхніх родичів на конфіденційність. Зокрема норм щодо збереження медичної таємниці та персональних даних. Адже законодавство прямо забороняє розголошення відомостей про стан здоров’я, факт смерті та контактні дані без згоди законних представників.

Нагадаємо

Ще більше трагічних історій повʼязаних з лікуванням в "Одрексі" показано в документальному фільмі "Осине гніздо". Пацієнти та рідні померлих після лікування в клініці, незалежно від діагнозу, розповідають про однаковий сценарій: спочатку – оптимістичні обіцянки, потім – раптові "ускладнення", збільшення рахунків, тиск, вимоги і погрози від адміністрації клініки.  

Крім того, колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex. 

Постраждалі і їх родини наголошують: вони не прагнуть помсти, але вимагають правди й відповідальності. Їхня головна мета – зупинити нові трагедії та не допустити, щоб інші проходили той самий трагічний шлях.

І що більше людей наважується говорити, то очевиднішим стає: проблема може виходити далеко за межі окремих лікарських помилок. Вони переконані, що може йтися про системний підхід до ведення бізнесу в клініці "Одрекс". Де, на їхню думку, головна цінність не людське життя та якісна медична допомога, а обʼєм зароблених грошей. 

Додамо

Поштовхом до початку активного публічного висвітлення так званої "Справи Odrex" стала смерть у стінах клініки місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. 

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана.

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікації
Нерухомість
Odrex
Фільм