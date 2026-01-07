Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"

История Светланы Гук, потерявшей мужа после операции в одесской частной клинике Odrex, подняла еще один болезненный вопрос – как данные о смерти пациентов клиники мгновенно оказываются в одном из самых дорогих одесских похоронных домов "Анубис"? Ведь, по словам женщины, сотрудник этой ритуальной службы позвонил ей уже через час после смерти мужа – еще до каких-либо официальных процедур. Может ли клиника "Одрекс" передавать информацию об умерших пациентах и идет ли речь о системном сотрудничестве медицинской клиники с ритуальным бизнесом - читайте в материале УНН.

Когда человек теряет кого-то близкого, он находится в состоянии шока и дезориентирован. Именно в этот момент родственники умерших наиболее уязвимы к навязанным "услугам". История Светланы Гук демонстрирует, как быстро после смерти пациента рядом появляются представители ритуального бизнеса – без какого-либо запроса к ним со стороны семьи.

В интервью для УНН Светлана Гук прямо указывает на этот эпизод как на подозрительный и травматичный. Вдова рассказывает, что после шокирующего известия о смерти самого родного человека, давления со стороны клиники, требований оплаты и подписания документов об отказе от претензий, ситуация получила неожиданное продолжение.

Через час (после смерти мужа - ред.) мне позвонил агент похоронного бюро "Анубис" – Евгений Констандаки. Он уже знал о смерти мужа и мой номер телефона – рассказывает Светлана Гук.

По ее словам, она не обращалась ни в одну ритуальную службу, не оставляла контактов и не просила клинику Odrex передавать какую-либо информацию третьим лицам.

Данные о смерти пациентов Odrex – товар?

Агент похоронного дома "Анубис" получил информацию о смерти мужа Светланы почти мгновенно – в момент, когда семья еще находилась в клинике, а все решения принимались под давлением и в состоянии сильного эмоционального потрясения.

История семьи Гуков натолкнула редакцию УНН на логичные вопросы: кто и на каком основании передал контактные данные вдовы? Является ли такая практика случайной, или речь идет о налаженном механизме сотрудничества одесской частной клиники "Одрекс" и похоронного дома "Анубис"?

Передача личных данных родственников умерших пациентов в похоронные бюро является распространенной практикой дополнительного заработка украинских медицинских учреждений - об этом обычно не говорят, но те, у кого умер близкий человек, часто получают звонок из ритуальной службы раньше, чем начинают задумываться об организации похорон. Происходит ли коммерческое сотрудничество "Одрекса" и "Анубиса" в контексте "слива" информации – четких подтверждений редакция УНН не имеет. Однако, в историях родственников пациентов, которые утверждают, что их близкие умерли именно вследствие лечения в Odrex, "Анубис" упоминается неоднократно. В этом же контексте упоминаются и отказы от проведения вскрытия, а также то, что родственники умерших, самостоятельно не обращались в "Анубис".

Кроме того, бывшие сотрудники клиники Odrex не под запись утверждают, что клиника получает стабильный "откат" за каждого умершего, которого они передают "Анубису".

Получается, что медицинское учреждение "Одрекс", которое должно было бы лечить людей, может иметь дополнительный заработок от смерти своих пациентов? Идет ли речь о личных договоренностях кого-то из персонала клиники? Или о системном сотрудничестве на уровне администрации?

Но если так или иначе факты найдут свое подтверждение, то речь пойдет не только о моральной стороне вопроса, но и о возможном нарушении прав пациентов и их родственников на конфиденциальность. В частности, норм по сохранению медицинской тайны и персональных данных. Ведь законодательство прямо запрещает разглашение сведений о состоянии здоровья, факте смерти и контактных данных без согласия законных представителей.

Напомним

Еще больше трагических историй, связанных с лечением в "Одрексе", показано в документальном фильме "Осиное гнездо". Пациенты и родные умерших после лечения в клинике, независимо от диагноза, рассказывают об одинаковом сценарии: сначала – оптимистичные обещания, затем – внезапные "осложнения", увеличение счетов, давление, требования и угрозы от администрации клиники.

Кроме того, бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.

Пострадавшие и их семьи подчеркивают: они не стремятся к мести, но требуют правды и ответственности. Их главная цель – остановить новые трагедии и не допустить, чтобы другие проходили тот же трагический путь.

И чем больше людей решается говорить, тем очевиднее становится: проблема может выходить далеко за пределы отдельных врачебных ошибок. Они убеждены, что может идти речь о системном подходе к ведению бизнеса в клинике "Одрекс". Где, по их мнению, главная ценность не человеческая жизнь и качественная медицинская помощь, а объем заработанных денег.

Добавим

Толчком к началу активного публичного освещения так называемого "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам.

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента Аднана Кивана.