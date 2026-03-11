НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции может провести проверку образа жизни заместителя председателя Государственной таможенной службы Владислава Суворова, мать которого владеет недвижимостью на сумму около 5 млн грн. Процесс может быть запущен в случае поступления соответствующего обращения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила председатель общественного совета при НАПК Екатерина Бутко.

Элитная недвижимость в Киеве, оформленная на мать

Практически вся карьера Владислава Суворова связана с работой в таможенных органах. В июне 2020 года он был назначен на должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.

За это время семья Суворовых обросла элитным имуществом. Владислав Суворов вместе с женой и детьми с 2024 года проживает в квартире площадью более 100 кв. м в элитном ЖК Киева Greenville Park на столичном Подоле. Эта квартира оформлена на мать чиновника – Ольгу Суворову, которая, согласно декларации Владимира Суворова – отца чиновника, из доходов имеет только пенсию.

Стоимость такого жилья стартует от 230 тысяч долларов без ремонта, хотя в декларации отца указано, что оно было приобретено в 2022 году за 3,2 млн грн (ориентировочно 87 тыс. долл. по тогдашнему курсу).

Кроме того, в том же ЖК у Ольги Суворовой есть еще два паркоместа, приобретенных уже в 2025 году за более чем 400 тыс. грн каждое.

Стоит отметить, согласно данным аналитической платформы YouControl, у Ольги Суворовой нет никакого бизнеса. При этом в декларации ее мужа указано, что у Ольги Суворовой есть еще дом в Измаиле, а у Владимира Суворова там же служебная квартира, которая находится в собственности Придунайской таможни.

Также, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Также, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешнеинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Стоит отметить, что в 2021 году Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже проводило проверку деклараций Владислава Суворова. Тогда он подал уточненную декларацию за 2020 год, в которой указал квартиру, в которой его жена имела долю. Однако это было до того, как у матери чиновника появилась элитная недвижимость.

НАПК может провести мониторинг образа жизни Суворова

В случае, если НАПК получит обращение по этой истории, то это может быть основанием для проведения Мониторинга образа жизни. Если, исследовав не только открытые данные, но и, например, банковские счета и т.д. будет выявлено, что мать действительно никак не могла приобрести это жилье, тогда НАПК может направить эти материалы в САП (Специализированную антикоррупционную прокуратуру – ред.) и те уже могут подавать иск в Антикоррупционный суд относительно гражданской конфискации всего или части имущества (в зависимости сколько именно средств не хватало для приобретения) - пояснила Екатерина Бутко в комментарии УНН.

По ее словам, также правоохранительными органами в зависимости от подследственности может быть открыто уголовное производство, например, за незаконное обогащение. Однако, она акцентировала, что в таком случае достаточно короткий срок для привлечения к ответственности за соответствующее правонарушение.

Напомним

Заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов с 2013 по 2014 год работал начальником отдела Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов под руководством министра-беглеца Александра Клименко, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору.

В то время его отец Владимир Суворов сначала работал на Измаильской таможне, а после ее ликвидации возглавил таможенный пост "Измаил", где пробыл вплоть до начала 2015 года. Отец, по данным СМИ, попал на руководящие должности благодаря Степану Дериволкову, заместителю министра-беглеца Клименко, который курировал таможню во времена Януковича. По данным СМИ, Дериволков, как и Клименко, и большинство представителей режима президента-беглеца выехали в Россию после Революции Достоинства.

Как сообщают журналисты, именно Владимир Суворов был кошельком Дериволкова до увольнения из таможенных органов. Его главной задачей на таможне было сопровождение нелегальных схем олигарха-беглеца Сергея Курченко с нефтепродуктами, связанных с уклонением от налогообложения.

В 2015 году было открыто уголовное производство, трое сотрудников таможенного поста были арестованы, а Владимир Суворов уволился с таможни и, как утверждается, выехал в аннексированный Крым. Журналисты предполагали, что тогда Владимиру Суворову обещали трудоустройство на российской таможне.

В итоге к ответственности были привлечены исключительно рядовые сотрудники таможни, а руководству удалось избежать ответственности.

Стоит отметить, что вышеупомянутый Степан Дериволков также имеет тесные связи с бывшим руководителем таможенной службы времен Януковича и экс-вице-спикером Верховной Рады Игорем Калетником. По данным СМИ, после аннексии Россией Крыма Калетник вместе с Дериволком и еще рядом украинских таможенников принимали участие в совещаниях на полуострове в российской федеральной таможенной службе.

Очевидно, именно Дериволков помог Владиславу Суворову в 2013 году устроиться в Минсдох Клименко и позже, после падения режима Януковича, удержаться в таможенных органах Украины.

Суворов-старший уже вернулся из аннексированного Крыма. Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории и, по данным декларации, работает начальником коммунального учреждения "Центр общественной безопасности города Измаил".

Можно предположить, что Владислав Суворов и сейчас пользуется влиянием бывших высокопоставленных чиновников на таможне, чтобы получить пост главы Гостаможслужбы. Последние же, продвигая своего человека на должность руководителя таможни, очевидно, пытаются сохранить и усилить собственное влияние на один из ключевых органов страны.