Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС

Відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби України виходить на фінішну пряму, кандидатам залишилося пройти співбесіди з конкурсною комісією. Серед фаворитів називають нинішнього заступника голови ДМС Владислава Суворова. Однак його кар’єрний шлях, зв’язки з колишніми чиновниками диктаторського режиму президента-втікача Віктора Януковича та майнові декларації родини можуть свідчити про спроби реваншу старих митних еліт, які прагнуть відновити свій вплив на один із ключових державних органів, пише УНН.

У березні завершується відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби, кандидатам залишилось пройти останній етап відбору - співбесіду із конкурсною комісією. Наші колеги із Bihus.Info робили детальний розбір кандидатів на посади. Проте чомусь один із головних претендентів на посаду очільника митної служби залишився поза увагою журналістів.

Ідеться про Владислава Суворова, який нині обіймає посаду заступника голови Державної митної служби України. Саме його вважають одним із головних претендентів на посаду голови ДМС.

Його персона очевидно заслуговує окремої уваги, адже цікавими є як його карʼєрний шлях та звʼязки з владою часів президента-втікача Віктора Януковича, так і родинні статки.

Мінздох Клименка і звʼязки з режимом Януковича

Владислав Суворов з 2013 до 2014 року працював начальником відділу Департаменту митної справи Міністерства доходів та зборів більш відомого як Мінздох, під керівництвом міністра-втікача Олександра Клименка, підозрюваного у пособництві державі-агресору.

На той час Володимир Суворов – батько Владислава Суворова спочатку працював на Ізмаїльській митниці, а після її ліквідації очолив митний пост "Ізмаїл", де пробув аж до початку 2015 року. Батько, за даними ЗМІ, потрапив на керівні посади завдяки Степану Дериволкову, заступнику міністра-втікача Клименка, який курував митницю за часів Януковича. За даними ЗМІ, Дериволков, як і Клименко, та більшість представників режиму президента-втікача виїхали в росію.

Як повідомляють журналісти, саме Суворов-старший був гаманцем Дериволкова до звільнення з митних органів. Головним завданням Володимира Суворова на митниці був супровід нелегальних схем олігарха-втікача Сергія Курченка з нафтопродуктами.

"Схема проста: до портів Ізмаїл та Рені приходили морські судна з дизельним паливом та бензином. Вантаж заявлявся в режимі транзит, за документами перевантажувався на річкові танкери, які згодом без вантажу йшли за кордон. Нафтопродукти залишалися на території України без будь-якого оподаткування", - ішлося у повідомленнях у профільних телеграм-каналах.

У 2015 році за згаданим фактом було відкрито кримінальне провадження, трьох співробітників митного посту було заарештовано, а Володимир Суворов звільнився з митниці і, як стверджується, виїхав до анексованого Криму. Швидше за все до Керчі, оскільки після звільнення у його столі в службовому кабінеті, за даними ЗМІ, виявили карту Керчі. Журналісти припускають, що Володимиру Суворову обіцяли працевлаштування на російській митниці.

У підсумку до відповідальності були притягнуті виключно рядові співробітники митниці, а керівництву вдалося уникнути відповідальності.

Варто зазначити, що вищезгаданий Степан Дериволков також має тісні звʼязки з колишнім керівником митної служби часів Януковича та ексвіцеспікером Верховної Ради Ігорем Калетніком. За даними ЗМІ, після анексії росією Криму Калетнік разом із Дериволковим та ще низкою українських митників брали участь в нарадах на півострові у російській федеральній митній службі.

Очевидно, саме Дериволков допоміг Владиславу Суворову у 2013 році влаштуватися в Мінздох і пізніше, після падіння режиму Януковича, утриматись в митних органах України. Суворов-старший вже повернувся з анексованого Криму. Зараз він перебуває на підконтрольній Україні території і за даними декларації, працює начальником комунальної установи "Центр громадської безпеки міста Ізмаїл".

Не виключено, що завдяки просуванню на посаду очільника митної служби Суворова-молодшого представники диктаторського режиму Януковича хочуть повністю повернути собі втрачений вплив.

Статки на 5 млн грн у матері-пенсіонерки

Після Мінздоху Владислав Суворов працював у Дніпропетровській, Одеській та Чернігівській митницях, а також очолював митний напрямок у державній компанії "Укрспецекспорт". 3 червня 2020 року його призначили на посаду заступника голови Державної митної служби України.

Цікаво, що родина Суворових обросла елітним майном. Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park на столичному Подолі. Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн. Це майно оформлено на матір посадовця Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Суворова-старшого, із доходів має лише пенсію.

Окрім того, в тому ж ЖК у матері Владислава Суворова є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне.

Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу. При цьому у декларації її чоловіка вказано, що в Ольги Суворової є ще будинок в Ізмаїлі, а у Володимира Суворова там же службова квартира, яка перебуває у власності Придунайської митниці.

Окрім того, за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у цьому ж ЖК володіє брат дружини Владислава Суворова. Українські чиновники, аби приховати незаконно отримані кошти, часто використовують схему, за якою дороге майно записують на родичів.

Окрім того, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.

Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема у доларах.

Владислава Суворова у ЗМІ повʼязують не лише з Клименком та Калетніком, а й з скандальним генералом СБУ, втікачем Андрієм Наумовим.

Останній прославився тим, що на початку червня 2022 року був затриманий під час спроби перетину кордону між Сербією і північною Македонією із незадекларованими коштами: понад 600 тисяч євро, приблизно $125 тисяч готівкою і коштовностями. Можливо, саме ці звʼязки Наумова з Суворовим і пояснюють, як саме ексгенералу СБУ вдалося пройти митний контроль із такою кількістю готівки та коштовностей?

Після більш детального аналізу декларацій та вивчення біографії заступника голови ДМС Владислава Суворова постає логічне запитання, чи зможе така людина ефективно реформувати митницю, як того вимагає МВФ, та й в цілому, чи може він залишатися на керівних посадах у цьому органі?