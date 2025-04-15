Північна Македонія

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2728 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28406 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 10:52 • 135717 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77686 перегляди

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"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11031 перегляди

Пожежа в клубі у Північній Македонії: 13 людей залишили під арештом через загибель 59 людей

У Північній Македонії заарештовано 13 осіб, включно з екс-міністром, через пожежу в нічному клубі, де загинули 59 людей. Причиною трагедії могла стати піротехніка, а в клубі були порушення правил безпеки.

Новини Світу • 21 березня, 14:03 • 10137 перегляди

У Північній Македонії заарештували 20 осіб через масштабну пожежу в клубі

Затримано 20 осіб, серед яких урядовці та менеджер клубу. Їх визнали винними у пожежі, що забрала життя 59 людей. Прем'єр пообіцяв судити винних.

Кримінал та НП • 17 березня, 10:21 • 49930 перегляди

"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані

Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.

Суспільство • 16 березня, 13:01 • 65336 перегляди

Масштабна пожежа на дискотеці в Північній Македонії: щонайменше 50 загиблих

У місті Кочані сталася трагічна пожежа в нічному клубі Pulse, де загинуло щонайменше 50 людей. Причиною пожежі, ймовірно, стало використання піротехніки під час виступу гурту.

Новини Світу • 16 березня, 09:24 • 20423 перегляди

"Останнє слово за Угорщиною": Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.

Політика • 14 березня, 08:59 • 15187 перегляди

Балканські країни паралізовані через масштабні снігопади та буревії

Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.

Суспільство • 26 грудня, 04:43 • 21174 перегляди

Шість посольств у Києві постраждали від удару рф: МЗС повідомило про наслідки

Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.

Війна • 20 грудня, 11:54 • 19756 перегляди

Жіноча збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над Північною Македонією

Українські баскетболістки перемогли Північну Македонію з рахунком 98:49 у кваліфікації Євробаскету-2025. Завдяки цій перемозі збірна України піднялася на третє місце в групі G.

Спорт • 8 листопада, 10:04 • 16445 перегляди

Олександра Петракова офіційно звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії

Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.

Спорт • 14 жовтня, 08:13 • 12459 перегляди

Магучіх у трійці номінанток на звання кращої легкоатлетки Європи-2024

Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.

Спорт • 10 жовтня, 08:11 • 10360 перегляди

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Війна • 9 жовтня, 19:46 • 47480 перегляди

Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

Політика • 9 жовтня, 08:52 • 14796 перегляди

Найбільшим каталізатором розширення ЄС мимоволі став очільник рф путін – Bloomberg

Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що вторгнення рф в Україну підштовхнуло більше країн до ЄС. За його словами, путін ненавмисно став найбільшим "промоутером" розширення Євросоюзу.

Політика • 30 вересня, 11:41 • 15420 перегляди

Північна Македонія звинувачує Брюссель у перешкоджанні вступу до ЄС

Президентка і прем'єр Північної Македонії заявили, що ЄС ставить перешкоди на шляху вступу країни. Вони критикують затримки та вимоги з боку Брюсселя, порівнюючи процес із "очікуванням Годо".

Новини Світу • 27 вересня, 12:16 • 13126 перегляди

Міненерго поки не планує нового підняття тарифів на електроенергію

Заступниця міністра енергетики заявила, що наразі не планується підвищення тарифу на електроенергію до 7 грн. Чинний тариф 4,32 грн/кВт*год покриває собівартість виробництва та залишається одним з найнижчих у Європі.

Економіка • 23 липня, 10:49 • 121992 перегляди

МЗС організувало візит понад 30 глав іноземних дипмісій до місця російського удару по «Охматдиту»

За дорученням Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заступник Міністра Євген Перебийніс та 33 керівники дипломатичних місій відвідали місце удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит", щоб побачити наслідки атаки.

Війна • 8 липня, 19:27 • 78262 перегляди

Україна та Норвегія погодили можливість продовження "транспортного безвізу"

Україна та Норвегія погодили можливість продовжити "транспортний безвіз" для двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Економіка • 3 липня, 09:07 • 33638 перегляди

Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Північної Македонії: обговорили підготовку двосторонньої угоди у безпековій сфері

Під час форуму в Дубровнику Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Північної Македонії підготовку двосторонньої угоди з безпеки.

Війна • 29 червня, 17:04 • 54584 перегляди

Південна Європа готується до африканської спеки: може бути понад 48 градусів

Південна Європа готується до сильної африканської спеки, температура якої може перевищити рекордну позначку в 48,8 градуса за Цельсієм.

Новини Світу • 21 червня, 12:01 • 21603 перегляди

ДБР повідомило про ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику ГУВБ СБУ у підробці документів для сербського суду, поінформували у ДБР у п'ятницю.

Політика • 21 червня, 08:55 • 17645 перегляди

FT: у травні росія обігнала США як постачальник газу до Європи

Попри зусилля, спрямовані на припинення поставок російського викопного палива, імпорт газу до Європи з росії в травні перевищив обсяги поставок зі Сполучених Штатів.

Економіка • 17 червня, 09:43 • 24004 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

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Війна впливає на всіх, безпекова архітектура Європи знаходиться під загрозою - президентка Північної Македонії

Неспровокована війна, розпочата росією проти України, зачіпає всіх.

Війна • 16 червня, 12:19 • 32250 перегляди

Греція заявила, що закриє шлях до ЄС Північній Македонії: у чому причина

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.

Суспільство • 25 травня, 21:13 • 25388 перегляди

Кот-д'Івуар візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Президент Зеленський обговорив двосторонні відносини, міжнародне співробітництво та потребу України у справедливому мирі з Президентом Кот-д'Івуару Уаттарою, запросивши його на Саміт миру та привітавши з прийдешнім Днем Африки.

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Підготовка до Глобального саміту миру: хто ще підтвердив участь

Президент Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру та підтвердив участь Північної Македонії, Греції та Норвегії у саміті під час окремих телефонних розмов з їхніми лідерами.

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Посол Греції пішла з інавгурації нової президентки Північної Македонії

Посол Греції залишила інавгурацію нового президента Північної Македонії на знак протесту після того, як під час присяги вона назвала країну просто "Македонія", порушивши угоду між двома країнами.

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Президентом Північної Македонії вперше стане жінка

Гордана Сіляновська-Давкова, 68-річна професорка права та кандидатка від опозиційної консервативної партії, перемогла на президентських виборах у Північній Македонії, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду в історії країни.

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Вступ України до ЄС дозволить вирішити продовольчу проблему - голова МЗС Португалії

Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії через потенційні економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, а також через те, що Україна є проатлантичним союзником.

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