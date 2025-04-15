Північна Македонія

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
У Північній Македонії заарештовано 13 осіб, включно з екс-міністром, через пожежу в нічному клубі, де загинули 59 людей. Причиною трагедії могла стати піротехніка, а в клубі були порушення правил безпеки.
Затримано 20 осіб, серед яких урядовці та менеджер клубу. Їх визнали винними у пожежі, що забрала життя 59 людей. Прем'єр пообіцяв судити винних.
Президент України висловив співчуття родинам загиблих у пожежі в нічному клубі Кочани. За попередніми даними, жертвами трагедії стали щонайменше 50 людей.
У місті Кочані сталася трагічна пожежа в нічному клубі Pulse, де загинуло щонайменше 50 людей. Причиною пожежі, ймовірно, стало використання піротехніки під час виступу гурту.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для вступу України до ЄС потрібна одностайна підтримка, і останнє слово залишається за Угорщиною. Він не вважає справедливим порівнювати Україну з іншими країнами-кандидатами.
Сім балканських країн охопили сильні снігопади та буревії, що призвело до транспортного колапсу. У Боснії 150 тисяч будинків залишились без світла, а місто Дрвар повністю відрізане від світу.
Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.
Українські баскетболістки перемогли Північну Македонію з рахунком 98:49 у кваліфікації Євробаскету-2025. Завдяки цій перемозі збірна України піднялася на третє місце в групі G.
Після поразки від Північної Македонії 0:2 у Лізі націй УЄФА, Олександра Петракова звільнено з посади головного тренера збірної Вірменії. Український спеціаліст очолював команду з січня 2023 року.
Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.
Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що вторгнення рф в Україну підштовхнуло більше країн до ЄС. За його словами, путін ненавмисно став найбільшим "промоутером" розширення Євросоюзу.
Президентка і прем'єр Північної Македонії заявили, що ЄС ставить перешкоди на шляху вступу країни. Вони критикують затримки та вимоги з боку Брюсселя, порівнюючи процес із "очікуванням Годо".
Заступниця міністра енергетики заявила, що наразі не планується підвищення тарифу на електроенергію до 7 грн. Чинний тариф 4,32 грн/кВт*год покриває собівартість виробництва та залишається одним з найнижчих у Європі.
За дорученням Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, заступник Міністра Євген Перебийніс та 33 керівники дипломатичних місій відвідали місце удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит", щоб побачити наслідки атаки.
Україна та Норвегія погодили можливість продовжити "транспортний безвіз" для двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року.
Під час форуму в Дубровнику Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Північної Македонії підготовку двосторонньої угоди з безпеки.
Південна Європа готується до сильної африканської спеки, температура якої може перевищити рекордну позначку в 48,8 градуса за Цельсієм.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику ГУВБ СБУ у підробці документів для сербського суду, поінформували у ДБР у п'ятницю.
Попри зусилля, спрямовані на припинення поставок російського викопного палива, імпорт газу до Європи з росії в травні перевищив обсяги поставок зі Сполучених Штатів.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Неспровокована війна, розпочата росією проти України, зачіпає всіх.
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.
Президент Зеленський обговорив двосторонні відносини, міжнародне співробітництво та потребу України у справедливому мирі з Президентом Кот-д'Івуару Уаттарою, запросивши його на Саміт миру та привітавши з прийдешнім Днем Африки.
Президент Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру та підтвердив участь Північної Македонії, Греції та Норвегії у саміті під час окремих телефонних розмов з їхніми лідерами.
Посол Греції залишила інавгурацію нового президента Північної Македонії на знак протесту після того, як під час присяги вона назвала країну просто "Македонія", порушивши угоду між двома країнами.
Гордана Сіляновська-Давкова, 68-річна професорка права та кандидатка від опозиційної консервативної партії, перемогла на президентських виборах у Північній Македонії, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду в історії країни.
Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії через потенційні економічні можливості, вирішення продовольчої проблеми, а також через те, що Україна є проатлантичним союзником.