Північна Македонія

Греція заявила, що закриє шлях до ЄС Північній Македонії: у чому причина

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.