Зеленський розкрив прем'єру Північної Македонії ситуацію на фронті та наслідки російських атак
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Обговорили ситуацію на фронті, наслідки атак РФ на енергосистему та оборонну співпрацю.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та рівень російських втрат, а також про постійні удари РФ по Україні, передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
За даними ОП, сторони обговорили наслідки російських атак на українську енергосистему та допомогу, яку може надати Північна Македонія для підтримки енергетичної стійкості України.
Окрема увага – можливостям для оборонної співпраці та підтримці програми PURL. Президент подякував за внесок Північної Македонії та наголосив, що Україна буде дуже вдячна за подальшу підтримку PURL.
Зеленський поінформував про переговорний процес і наголосив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є росія, яка сама ж цю війну й розвʼязала.
Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що Північна Македонія і надалі надаватиме допомогу.
