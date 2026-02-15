$42.990.00
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 7956 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 15873 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 28166 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 25166 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24 • 25589 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 22554 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 19873 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16102 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15617 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
Зеленський розкрив прем'єру Північної Македонії ситуацію на фронті та наслідки російських атак

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Обговорили ситуацію на фронті, наслідки атак РФ на енергосистему та оборонну співпрацю.

Зеленський розкрив прем'єру Північної Македонії ситуацію на фронті та наслідки російських атак

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським. Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та рівень російських втрат, а також про постійні удари РФ по Україні, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

За даними ОП, сторони обговорили наслідки російських атак на українську енергосистему та допомогу, яку може надати Північна Македонія для підтримки енергетичної стійкості України.

Окрема увага – можливостям для оборонної співпраці та підтримці програми PURL. Президент подякував за внесок Північної Македонії та наголосив, що Україна буде дуже вдячна за подальшу підтримку PURL.

Зеленський поінформував про переговорний процес і наголосив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є росія, яка сама ж цю війну й розвʼязала.

Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що Північна Македонія і надалі надаватиме допомогу.

У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський15.02.26, 11:15 • 1146 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
