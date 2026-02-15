Зеленский раскрыл премьеру Северной Македонии ситуацию на фронте и последствия российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Северной Македонии Христианом Мицкоским. Глава государства проинформировал о ситуации на фронте и уровне российских потерь, а также о постоянных ударах рф по Украине, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

По данным ОП, стороны обсудили последствия российских атак на украинскую энергосистему и помощь, которую может оказать Северная Македония для поддержания энергетической устойчивости Украины.

Отдельное внимание – возможностям для оборонного сотрудничества и поддержке программы PURL. Президент поблагодарил за вклад Северной Македонии и подчеркнул, что Украина будет очень благодарна за дальнейшую поддержку PURL.

Зеленский проинформировал о переговорном процессе и подчеркнул, что единственным препятствием для окончания войны является Россия, которая сама же эту войну и развязала.

Мицкоский выразил поддержку Украине и заверил, что Северная Македония и в дальнейшем будет оказывать помощь.

В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский