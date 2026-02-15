В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мюнхене достигнута договоренность о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля, передает УНН.

В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля. Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно