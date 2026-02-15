$42.990.00
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о договоренностях в Мюнхене по энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля. Он отметил необходимость ПВО для противодействия российскому террору.

В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мюнхене достигнута договоренность о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля, передает УНН.

В Мюнхене мы договорились с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля. Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно

- сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ПВО нужна Украине каждый день, чтобы лишить россию рычагов террора.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил, что только за эту неделю оккупанты выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них баллистические.

Антонина Туманова

