Членство в НАТО для Украины не исключено - замспецпредставителя Трампа

Высокопоставленный чиновник США Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.