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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28635 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагические последствия наезда в Мюнхене: умерли мать и двухлетний ребенок

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В воскресенье в Мюнхене состоится внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС. На следующий день Макрон созывает саммит в Париже для обсуждения заявлений Трампа о новых пошлинах.

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Сибига очертил коллегам из G7 решения, необходимые для достижения справедливого мира

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Европейские лидеры пошли думать: Зеленский об армии численностью 1,5 млн пока Украина не в НАТО

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Американский вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с Алисой Вайдель, сопредседателем AfD, во время визита в Мюнхен. Вэнс выступил против политических "брандмауэров", несмотря на изоляцию AfD немецкими политиками.

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СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"

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Зеленский и вице-президент США проводят встречу в Мюнхене

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Киев рассчитывает, что Трамп поможет Украине - Зеленский

Зеленский надеется на помощь Дональда Трампа, он считает, что лидер США сможет повлиять на путина для прекращения войны.

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Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам: это не по безопасности, а по инвестициям

Президент Зеленский заявил, что драфт соглашения с США касается инвестиций, а не безопасности. Украина передала обновленный проект документа американской стороне 14 февраля.

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Лидеры ЕС встретились в Мюнхене с Зеленским: есть важное заявление о будущем Украины

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Штайнмайер о войне: «Просто заключить соглашение и уйти - значит ослабить Украину, Европу и США»

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Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Китом Келлогом в Мюнхене по координации усилий для достижения мира. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и подготовку встреч на высшем уровне.

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Ермак встретился со спецпредставителем Трампа по Украине - Зеленский

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Количество пострадавших от наезда авто в Мюнхене возросло до 36: среди них ребенок

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Членство в НАТО для Украины не исключено - замспецпредставителя Трампа

Высокопоставленный чиновник США Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.

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Зеленский и Путин должны поговорить с глазу на глаз - Келлог

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между лидерами Украины и рф. Трамп анонсировал предстоящие мирные переговоры в Саудовской Аравии.

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"Не "обеспокоены", а действительно злые": в ОП раскрыли реакцию мировых лидеров в Мюнхене из-за удара рф по ЧАЭС

Андрей Ермак сообщил об атаке российского дрона на ЧАЭС и постоянных полетах через Чернобыльскую зону. На конференции в Мюнхене мировые лидеры выразили гнев относительно действий россии против объекта, в ликвидацию которого инвестировал весь мир.

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