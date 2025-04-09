В аэропорту Мюнхена объявлена 48-часовая забастовка работников с 27 по 28 февраля. Из-за этого будет отменено большинство из 1600 запланированных рейсов, пассажирам рекомендуют проверять статус полетов.
45-летний фронтмен The Libertines борется с диабетом 2 типа и получил предупреждение от врачей о возможной ампутации пальцев ног. Музыкант вынужден выступать сидя и изменить образ жизни после отказа от наркотиков.
23-летний гражданин Сирии напал на людей в городе Филлах, Австрия. В результате нападения погиб 14-летний подросток, еще пять человек получили ранения, двое из них - тяжелые.
Министр иностранных дел Китая и советник президента Бразилии заявили о готовности продолжать усилия для политического урегулирования войны в Украине. Стороны положительно оценили работу группы "Друзья мира" и поддерживают мирные инициативы.
Руководитель ОП сообщил о намерениях привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли экономики. Украина также стремится получить сильные гарантии безопасности с участием США.
В Германии умерли 37-летняя женщина и ее 2-летняя дочь, которые пострадали от наезда автомобиля на участников забастовки в Мюнхене. Инцидент произошел 13 февраля, всего пострадало 36 человек.
Министр иностранных дел Сибига заявил, что путин использует войну как инструмент контроля над россиянами. Зеленский считает, что путин стремится к переговорам только для снятия санкций и перегруппировки войск.
В воскресенье в Мюнхене состоится внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС. На следующий день Макрон созывает саммит в Париже для обсуждения заявлений Трампа о новых пошлинах.
Министр Сибига заявил о необходимости надежных гарантий безопасности для достижения справедливого мира. Предложения включают размещение военных контингентов, ПВО и присутствие США в Черном море.
Президент Украины обсудил с европейскими лидерами идею создания армии численностью 1,5 млн военных до вступления в НАТО. Разработана карта размещения иностранного военного контингента как часть гарантий безопасности.
Укроборонпром и Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия. Компании будут сотрудничать в сферах ПВО, радарных систем, РЭБ и тактической связи.
Петр Павел заявил о необходимости Европе определить свою позицию и "красные линии" для переговоров с Украиной. После согласования с Киевом европейскую позицию нужно будет скоординировать с американскими союзниками.
Президент Украины встретился с группой конгрессменов США во главе с Майком Тернером. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и угрозы от участия Северной Кореи в войне.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с Алисой Вайдель, сопредседателем AfD, во время визита в Мюнхен. Вэнс выступил против политических "брандмауэров", несмотря на изоляцию AfD немецкими политиками.
Во время встречи в Мюнхене президент Зеленский и вице-президент США Вэнс обсудили подготовку документа об экономическом партнерстве. Стороны также обсудили вопросы мира и гарантий безопасности для Украины.
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников посещает Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он не раскрыл деталей визита, но сообщил, что работает в интересах Украины и ожидает положительных результатов.
Делегация Конгресса США в Мюнхене предложила Зеленскому подписать документ о передаче 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Президент Украины вежливо отказался от предложения.
На встрече в Мюнхене Зеленский обратился к вице-президенту США Вэнсу по поводу гарантий безопасности. Это происходит на фоне призывов Трампа к переговорам о прекращении войны.
Президенты Украины и Литвы провели переговоры по усилению ПВО и инвестиций в производство дальнобойного оружия. Стороны также обсудили координацию позиций Украины, Европы и США для достижения справедливого мира.
В Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Зеленский надеется на помощь Дональда Трампа, он считает, что лидер США сможет повлиять на путина для прекращения войны.
Президент Зеленский заявил, что драфт соглашения с США касается инвестиций, а не безопасности. Украина передала обновленный проект документа американской стороне 14 февраля.
На встрече в Мюнхене лидеры ЕС Кошта и фон дер Ляйен заверили Зеленского в поддержке Украины до достижения справедливого мира. Они также подтвердили готовность способствовать ускорению вступления Украины в ЕС.
Президент Германии заявил, что простое мирное соглашение без гарантий безопасности ослабит не только Украину, но и западных союзников. Он подчеркнул важность продолжения поддержки Украины со стороны Европы и США.
Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с Китом Келлогом в Мюнхене по координации усилий для достижения мира. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины и подготовку встреч на высшем уровне.
Руководитель ОП Андрей Ермак встречается со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.
В результате предполагаемой атаки в Мюнхене пострадали 36 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Среди тяжелораненых - 2-летняя девочка, которая находится в отделении интенсивной терапии.
Высокопоставленный чиновник США Джон Коул заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между лидерами Украины и рф. Трамп анонсировал предстоящие мирные переговоры в Саудовской Аравии.
Андрей Ермак сообщил об атаке российского дрона на ЧАЭС и постоянных полетах через Чернобыльскую зону. На конференции в Мюнхене мировые лидеры выразили гнев относительно действий россии против объекта, в ликвидацию которого инвестировал весь мир.