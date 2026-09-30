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BMW на фоне неудач на рынке Китая готовит шаги для повышения рентабельности — что будут делать

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

BMW планирует инвестировать €2 млрд в производство в Германии и пересмотреть стратегию. К 2028 году рентабельность должна вырасти до 3–5%.

BMW на фоне неудач на рынке Китая готовит шаги для повышения рентабельности — что будут делать
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Немецкий производитель автомобилей премиум-класса BMW обнародует планы по расширению локального производства, пытаясь восстановить показатели рентабельности после ряда предупреждений о снижении прибыли, вызванных слабыми результатами на рынке Китая. Об этом в среду сообщили аналитики компании Bernstein, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

BMW должна представить обновленную стратегию позднее в среду на мероприятии для инвесторов (Capital Markets Day), однако аналитики Bernstein изложили ключевые элементы плана в аналитической записке после встречи с руководством компании.

Репутация BMW как устойчивой компании пострадала в июне, когда она неожиданно объявила о снижении прогноза по прибыли — уже в третий раз за чуть более чем три года из-за проблем на китайском рынке. Эта неудача подчеркнула вызовы, с которыми сталкиваются европейские автопроизводители на фоне падения продаж в Китае и введения тарифов в США.

В ответ мюнхенский автопроизводитель инициировал программу сокращения штата, которая, по оценкам, затронет около 8000 рабочих мест в Германии, присоединившись таким образом к Volkswagen и Mercedes-Benz (MBGn.DE) в мерах по оптимизации расходов.

BMW, акции которой за последний год упали более чем на треть, достигнув самого низкого уровня более чем за шесть лет, представляет свой план восстановления в ходе двухдневного мероприятия в Мюнхене и загородной резиденции компании "Гут Шварценбах" (Gut Schwaerzenbach) в Баварии.

По данным Bernstein, BMW установит среднесрочную цель по рентабельности автомобильного подразделения на уровне 3–5% к 2028 году.

К началу 2030-х годов компания планирует восстановить рентабельность до уровня 8–10%, что будет означать значительное улучшение по сравнению с последним показателем в 2,3%.

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"В BMW понимают, что решение заключается не только в сокращении расходов. Компания также стремится обеспечить рост благодаря инновационным продуктам", — отметил аналитик Bernstein Стивен Рейтман, добавив, что ключевую роль в плане восстановления играет модельный ряд Neue Klasse во главе с электрическим кроссовером iX3. По данным аналитиков Bernstein, BMW подтвердит планы по выпуску роскошного внедорожника, который по классу будет выше модели X7, а также расширению линеек M и Alpina начиная с 2027 года с целью укрепления своих позиций в премиальном сегменте.

Представитель BMW сообщил, что подробности этой стратегии будут обнародованы позднее в среду.

Отдельно в компании заявили о намерении инвестировать около 2 миллиардов евро (2,3 миллиарда долларов) в производство в Германии спортивного седана 3-й серии нового поколения.

По оценкам Bernstein, производственные мощности заводов BMW в Европе и США полностью загружены, тогда как Китай является "основным регионом, требующим корректировки производства и гибкости мощностей".

Антонина Туманова

ЭкономикаАвто
Volkswagen
Мюнхен
Германия
Китай
Соединённые Штаты