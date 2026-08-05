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The Washington Post
Социальная сеть

BMW может столкнуться с задержками производства нового iX3 из-за остановки атомной электростанции в Венгрии

Киев • УНН

 • 3761 просмотра

Низкий уровень воды в Дунае вынудил венгерскую АЭС «Пакш» впервые за 44 года остановить работу, что угрожает производству BMW iX3. Компания сократила потребление энергии на заводе на 15%, но последствия для выпуска пока неизвестны.

BMW может столкнуться с задержками производства нового iX3 из-за остановки атомной электростанции в Венгрии

Немецкий автопроизводитель BMW может столкнуться с трудностями при производстве нового электромобиля iX3 из-за проблем с энергоснабжением на заводе в Венгрии. Причиной стал рекордно низкий уровень воды в Дунае, из-за которого возникли перебои в работе энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает американское автомобильное онлайн-издание Autoblog, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, BMW iX3, безусловно, является одним из важнейших новых продуктов бренда, поскольку именно эта модель открывает новую электрическую архитектуру Neue Klasse. Ее значение еще больше возрастает на фоне наращивания производства: компания планирует выпустить 50 тысяч автомобилей всего за девять месяцев на своем заводе в Дебрецене, Венгрия.

Несмотря на то, что поставки в США должны начаться в конце сентября 2026 года, немецкое издание Welt сообщило, что производство может столкнуться с проблемами из-за низкого уровня воды в реке Дунай. Рекордное падение уровня воды вынудило венгерскую атомную электростанцию "Пакш" впервые за 44 года полностью остановить работу, что, в свою очередь, может повлиять на производственную линию BMW.

BMW следит за каждым ваттом

BMW отреагировала на остановку электростанции, сократив потребление энергии на заводе примерно на 15%. "Пакет мер, разработанный в короткие сроки, позволит добиться дополнительной экономии в работе предприятия, освещении, системах климат-контроля и зарядной инфраструктуре", — заявил представитель BMW изданию.

Пока неизвестно, повлияет ли это на производство iX3. Другие автопроизводители, в частности Mercedes-Benz, также могут ощутить последствия остановки, хотя их венгерский завод в настоящее время работает без ограничений.

Автопроизводители открывают заводы в Венгрии благодаря целому ряду преимуществ, в частности низкому корпоративному налогу в стране. Китайский автопроизводитель BYD также выбрал Венгрию для строительства своего первого европейского завода по производству легковых автомобилей.

В настоящее время BMW получает преимущество благодаря солнечной электростанции площадью 50 гектаров вокруг завода, которая может обеспечить почти всю потребность предприятия в электроэнергии в солнечный летний день. Однако из-за того, что производство iX3 работает в две смены, после наступления темноты завод все равно вынужден получать электроэнергию из сети.

Внедорожник, которому предстоит определить будущее BMW

Помимо Венгрии, BMW также производит удлиненную версию iX3 в Китае. Начиная с 2027 года, iX3 и его седан-близнец i3 также будут производить в Мексике, хотя пока неизвестно, будут ли оттуда поставлять автомобили на американский рынок.

В любом случае импорт автомобилей из Венгрии или Мексики может облагаться пошлинами в соответствии с действующей торговой политикой США.

BMW iX3 поступит в продажу с базовой ценой $61 500 без учета сбора за доставку в размере $1 350, тогда как полностью оснащенная версия может стоить почти $90 000.

Его двухмоторная система полного привода развивает 463 лошадиные силы, а запас хода достигает 434 миль (около 698 км) по предварительным испытаниям BMW в соответствии со стандартами EPA.

Спрос на Ferrari превышает предложение — новые автомобили придётся ждать до 2028 года03.08.26, 18:44 • 4630 просмотров

Ольга Розгон

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