BMW на тлі невдач на ринку Китаю готує кроки для підвищення рентабельності - що робитимуть

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Німецький виробник автомобілів преміум-класу BMW оприлюднить плани щодо розширення локального виробництва, намагаючись відновити показники рентабельності після низки попереджень про зниження прибутків, спричинених слабкими результатами на ринку Китаю. Про це в середу повідомили аналітики компанії Bernstein, передає УНН із посиланням на Reuters.

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BMW має представити оновлену стратегію пізніше в середу під час заходу для інвесторів (Capital Markets Day), однак аналітики Bernstein окреслили ключові елементи плану в аналітичній записці після зустрічі з керівництвом компанії.

Репутація BMW як стійкої компанії зазнала удару в червні, коли вона зробила неочікувану заяву про зниження прогнозу прибутку — вже втретє за трохи більше ніж три роки через проблеми на китайському ринку. Ця невдача підкреслила виклики, з якими стикаються європейські автовиробники на тлі падіння продажів у Китаї та запровадження мит у США.

У відповідь мюнхенський автовиробник ініціював програму скорочення штату, яка, за оцінками, торкнеться близько 8000 робочих місць у Німеччині, долучившись таким чином до Volkswagen та Mercedes-Benz (MBGn.DE) у заходах з оптимізації витрат.

BMW, чиї акції за останній рік впали більш ніж на третину, досягнувши найнижчого рівня за понад шість років, представляє свій план відновлення під час дводенного заходу в Мюнхені та в заміській резиденції компанії "Гут Шварценбах" (Gut Schwaerzenbach) у Баварії.

За даними Bernstein, BMW встановить середньострокову ціль щодо рентабельності автомобільного підрозділу на рівні 3–5% до 2028 року.

До початку 2030-х років компанія планує відновити рентабельність до рівня 8–10%, що означатиме значне покращення порівняно з останнім показником у 2,3%.

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"У BMW розуміють, що рішення полягає не лише в скороченні витрат. Компанія також прагне забезпечити зростання завдяки інноваційним продуктам", — зазначив аналітик Bernstein Стівен Рейтман, додавши, що ключову роль у плані відновлення відіграє модельний ряд Neue Klasse, на чолі з електричним кросовером iX3. За даними аналітиків Bernstein, BMW підтвердить плани щодо випуску розкішного позашляховика, який за класом стоятиме вище за модель X7, а також розширення лінійок M та Alpina, починаючи з 2027 року, з метою зміцнення своїх позицій у преміальному сегменті.

Представник BMW повідомив, що подробиці цієї стратегії будуть оприлюднені пізніше в середу.

Окремо в компанії заявили про намір інвестувати близько 2 мільярдів євро (2,3 мільярда доларів) у виробництво в Німеччині спортивного седана 3-ї серії нового покоління.

За оцінками Bernstein, виробничі потужності заводів BMW у Європі та США задіяні повністю, тоді як Китай є "основним регіоном, що потребує коригування виробництва та гнучкості потужностей".