Ірина Терех
Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся із Зеленським у Києві та подарував йому пітбультер’єра Фрею. Її назвали на честь ППО FREYJA.
Ірина Терех вважає, що сила українського ОПК - у кадрах, системному інжинірингу та бойовому досвіді, а не лише в дронах чи документації. Іноземні партнери прагнуть отримати цей досвід.
У Данії Fire Point будує завод твердопаливних двигунів для ракет. Корпуси намотуватимуть із полікарбонатного волокна
Завод Fire Point з виробництва ракетного палива у Данії запустять наприкінці 2027 року. Інші держави також пропонували запустити виробництво компанії і у них
Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.
росія в середньому у 3–4 рази завищує кількість ударних бортів, нібито збитих над її територією. У Fire Point закликали не орієнтуватися на ці дані.
Зеленський закликав збільшити виробництво українських ракет FP-5 Flamingo для ударів по росії. Вони долають до 3000 км і несуть 1150 кг.
Зеленський заявив, що Freyja потребує щотижневого прогресу. Перший перехоплювач планують поставити до кінця 2026 року.
Президент заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.
Україна переходить від політичних домовленостей до практичної роботи над антибалістичним захистом. Київ паралельно розвиває проєкт пан’європейського щита Freyja та виробництво власних аналогів ракети для систем Patriot.
Fire Point представила далекобійний дрон FP-1, на крилах якого учасники саміту залишили послання росіянам. Глава МЗС Андрій Сибіга також долучився до акції.
Україна почала системно бити по логістичних хабах Ozon після ударів по Wildberries. Це ускладнює логістику військ рф і шкодить її економіці.
Очільник МЗС також додав, що реалізація Freyja важлива не лише для України, але й для Європи, адже захищатиме європейське небо від балістичних загроз з боку рф.
Fire Point завершила наземні випробування балістичної ракети FP-7 дальністю до 200 км і найближчим часом випробує її під час удару по росії.
Fire Point будує в Данії завод твердого ракетного палива потужністю до 4100 ракет на рік. Запуск запланований на кінець 2027 року.
Fire Point планує поставити перший FP-7. x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.
Українська Fire Point планує наприкінці 2027 року запустити в Данії виробництво твердого ракетного палива. Завод площею понад 120 тис. кв. м забезпечуватиме спершу Україну, а згодом і європейських партнерів.
За мінімального навантаження завод Fire Point зможе виготовляти паливо для 800 ракет на рік, але за потреби буде спроможний обслуговувати до понад 4 тисяч ракет.
Завод вироблятиме паливо для ракет FP-7, FP-7. x та Flamingo. Завод будується за всіма вимогами європейського законодавства.
Зеленський заявив, що Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі Patriot. Антибалістичний щит Freyja проходить інтеграцію та випробування.
Українські виробники вдруге беруть участь DALO Industry Days та презентують технології, які здатні відповісти на виклики сучасної війни.
Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.
Вартість заводу Fire Point у Данії зросла через будівництво нового приміщення. Запуск заплановано до кінця 2027 року.
Fire Point планує завершити підготовку FP-7 до бойового застосування наприкінці вересня. Ракета FP-9 дальністю 800–850 км має стартувати до кінця року.
Україна припинила повідомляти про кількість російських ракет через заходи безпеки. Київ потребує більше перехоплювачів від союзників, особливо Patriot.
Україна працює над власним антибалістичним проєктом Freyja, яким керує оборонна компанія Fire Point. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання держави – захистити виробничі потужності від російських ударів.
Запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року. У Fire Point спростували фейкові повідомлення про нібито готовність "закрити небо від балістики до кінця місяця" та заявили, що такі маніпуляції дискредитують роботу над проєктом.
Дрони-камікадзе різних класів змінюють військову економіку, де ціна засобу протиставляється цінності цілі. Вартість БпЛА залежить від завдань, дальності, ваги бойової частини, стійкості до РЕБ та низки інших показників.
Українська компанія Fire Point почала інтеграцію компонентів від 13 європейських партнерів у систему Freyja. Перше перехоплення балістичної ракети планується до середини 2027 року.
Зброя без реальних випробувань не має сенсу, саме тому зараз в Україні випробовується озброєння проти майбутніх загроз, вважає Ірина Терех.