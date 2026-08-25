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25 серпня, 12:05 • 28150 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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Ірина Терех

Новини по темi
Кроуфорд подарував Зеленському цуценя Фрею, названу на честь майбутньої антибалістичної системи FREYJAVideo

Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся із Зеленським у Києві та подарував йому пітбультер’єра Фрею. Її назвали на честь ППО FREYJA.

Суспільство • 19:40 • 1434 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo

Ірина Терех вважає, що сила українського ОПК - у кадрах, системному інжинірингу та бойовому досвіді, а не лише в дронах чи документації. Іноземні партнери прагнуть отримати цей досвід.

Війна в Україні • 25 серпня, 13:15 • 28411 перегляди
Ексклюзив
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo

У Данії Fire Point будує завод твердопаливних двигунів для ракет. Корпуси намотуватимуть із полікарбонатного волокна

Війна в Україні • 25 серпня, 09:51 • 25431 перегляди
СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

Завод Fire Point з виробництва ракетного палива у Данії запустять наприкінці 2027 року. Інші держави також пропонували запустити виробництво компанії і у них

Війна в Україні • 25 серпня, 07:38 • 16357 перегляди
Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire PointVideo

Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.

Війна в Україні • 25 серпня, 06:01 • 17352 перегляди
росіяни в середньому в 3-4 рази завищують кількість бортів, запущених по їхній території – СЕО Fire Point

росія в середньому у 3–4 рази завищує кількість ударних бортів, нібито збитих над її територією. У Fire Point закликали не орієнтуватися на ці дані.

Війна в Україні • 24 серпня, 16:47 • 3732 перегляди
Flamingo мають бути масовим птахом і зимувати в росії - Зеленський

Зеленський закликав збільшити виробництво українських ракет FP-5 Flamingo для ударів по росії. Вони долають до 3000 км і несуть 1150 кг.

Війна в Україні • 24 серпня, 06:43 • 27192 перегляди
"Нам потрібен прогрес по Freyja щотижня" - Зеленський звернувся до учасників саміту NB8

Зеленський заявив, що Freyja потребує щотижневого прогресу. Перший перехоплювач планують поставити до кінця 2026 року.

Війна в Україні • 23 серпня, 16:35 • 10969 перегляди
"Чекає на зиму": Зеленський розповів про плани путіна щодо війни в Україні

Президент заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.

Війна в Україні • 23 серпня, 11:03 • 10625 перегляди
Україна переходить до практичної роботи над антибалістикою - Зеленський розповів про два ключові проєкти

Україна переходить від політичних домовленостей до практичної роботи над антибалістичним захистом. Київ паралельно розвиває проєкт пан’європейського щита Freyja та виробництво власних аналогів ракети для систем Patriot.

Війна в Україні • 23 серпня, 10:14 • 31691 перегляди
Послання росіянам: на саміті UNITED24 MODE 2026 присутні підписали далекобійний БПЛА FP-1, який відправиться в рфPhoto

Fire Point представила далекобійний дрон FP-1, на крилах якого учасники саміту залишили послання росіянам. Глава МЗС Андрій Сибіга також долучився до акції.

Війна в Україні • 22 серпня, 17:44 • 2176 перегляди
Настала черга Ozon: у Міноборони прокоментували удар по російському логістичному хабу

Україна почала системно бити по логістичних хабах Ozon після ударів по Wildberries. Це ускладнює логістику військ рф і шкодить її економіці.

Війна в Україні • 22 серпня, 14:56 • 4656 перегляди
Сибіга: Реалізація антибалістичного проєкту Freyja - безумовний пріоритет для України

Очільник МЗС також додав, що реалізація Freyja важлива не лише для України, але й для Європи, адже захищатиме європейське небо від балістичних загроз з боку рф.

Війна в Україні • 22 серпня, 11:06 • 6738 перегляди
Україна найближчим часом випробує балістичну ракету FP-7 під час удару по росії - СЕО Fire Point Ірина Терех

Fire Point завершила наземні випробування балістичної ракети FP-7 дальністю до 200 км і найближчим часом випробує її під час удару по росії.

Війна в Україні • 22 серпня, 07:32 • 25014 перегляди
СЕО Fire Point Ірина Терех: "Мабуть, я перша жінка, яка будує український завод з виробництва ракетного палива на території НАТО"

Fire Point будує в Данії завод твердого ракетного палива потужністю до 4100 ракет на рік. Запуск запланований на кінець 2027 року.

Війна в Україні • 21 серпня, 13:23 • 52134 перегляди
Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Fire Point планує поставити перший FP-7. x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.

Війна в Україні • 21 серпня, 09:44 • 116587 перегляди
СЕО Fire Point розповіла, як будівництво у Данії заводу з виробництва ракетного палива стало можливимPhoto

Українська Fire Point планує наприкінці 2027 року запустити в Данії виробництво твердого ракетного палива. Завод площею понад 120 тис. кв. м забезпечуватиме спершу Україну, а згодом і європейських партнерів.

Війна в Україні • 21 серпня, 07:10 • 10582 перегляди
Завод Fire Point у Данії зможе за рік виготовляти паливо для понад 4 100 балістичних ракет FP-7 або перехоплювачів FP-7.x – СЕО компанії

За мінімального навантаження завод Fire Point зможе виготовляти паливо для 800 ракет на рік, але за потреби буде спроможний обслуговувати до понад 4 тисяч ракет.

Війна в Україні • 20 серпня, 16:48 • 12224 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії

Завод вироблятиме паливо для ракет FP-7, FP-7. x та Flamingo. Завод будується за всіма вимогами європейського законодавства.

Війна в Україні • 20 серпня, 15:09 • 29784 перегляди
Поки в України не буде достатньо антибалістики, москва не буде серйозно думати про мир – Зеленський

Зеленський заявив, що Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі Patriot. Антибалістичний щит Freyja проходить інтеграцію та випробування.

Війна в Україні • 20 серпня, 07:01 • 8664 перегляди
“Фламінго”, балістика та удари по російських НПЗ: що побачили гості виставки DALO Industry DaysPhoto

Українські виробники вдруге беруть участь DALO Industry Days та презентують технології, які здатні відповісти на виклики сучасної війни.

Війна в Україні • 19 серпня, 15:03 • 5579 перегляди
СЕО Fire Point Ірина Терех розповіла, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja

Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.

Війна в Україні • 19 серпня, 12:30 • 6014 перегляди
Стала відома вартість заводу з виробництва твердого ракетного палива для ракет Flamingo в Данії

Вартість заводу Fire Point у Данії зросла через будівництво нового приміщення. Запуск заплановано до кінця 2027 року.

Війна в Україні • 19 серпня, 12:10 • 9074 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех

Fire Point планує завершити підготовку FP-7 до бойового застосування наприкінці вересня. Ракета FP-9 дальністю 800–850 км має стартувати до кінця року.

Війна в Україні • 19 серпня, 10:46 • 41826 перегляди
Україна припинила повідомляти кількість випущених росією ракет під час атак - Bloomberg

Україна припинила повідомляти про кількість російських ракет через заходи безпеки. Київ потребує більше перехоплювачів від союзників, особливо Patriot.

Війна в Україні • 11 серпня, 14:05 • 8029 перегляди
Зеленський закликав захистити виробництво антибалістичного щита Freyja від російських ударів - відеоVideo

Україна працює над власним антибалістичним проєктом Freyja, яким керує оборонна компанія Fire Point. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання держави – захистити виробничі потужності від російських ударів.

Війна в Україні • 8 серпня, 17:35 • 47033 перегляди
Повноцінний запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року - Fire Point Video

Запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року. У Fire Point спростували фейкові повідомлення про нібито готовність "закрити небо від балістики до кінця місяця" та заявили, що такі маніпуляції дискредитують роботу над проєктом.

Війна в Україні • 8 серпня, 12:47 • 58277 перегляди
Вартість як стратегічний інструмент: як дрони змінюють економіку війни

Дрони-камікадзе різних класів змінюють військову економіку, де ціна засобу протиставляється цінності цілі. Вартість БпЛА залежить від завдань, дальності, ваги бойової частини, стійкості до РЕБ та низки інших показників.

Війна в Україні • 5 серпня, 12:55 • 110047 перегляди
На якому етапі перебуває запуск антибалістичного щита Freyja: у Fire Point розкрили деталі

Українська компанія Fire Point почала інтеграцію компонентів від 13 європейських партнерів у систему Freyja. Перше перехоплення балістичної ракети планується до середини 2027 року.

Світ • 5 серпня, 11:27 • 14688 перегляди
Дрони FP-1 хочуть мати на озброєнні інші держави – CEO Fire Point

Зброя без реальних випробувань не має сенсу, саме тому зараз в Україні випробовується озброєння проти майбутніх загроз, вважає Ірина Терех.

Війна в Україні • 1 серпня, 07:03 • 8278 перегляди