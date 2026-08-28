Військові за допомогою дронів FP-1 уразили Ярославський НПЗ - Fire Point

$44.540.0351.860.15
ukenru
07:30 • 1540 перегляди
Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
06:20 • 10037 перегляди
Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі
Ексклюзив
06:20 • 19121 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:15 • 19860 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
04:57 • 23251 перегляди
Дрони атакують ярославль і москву в росії оголосили червоний рівень небезпеки Video
04:40 • 26218 перегляди
росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого ударуPhoto
04:23 • 21923 перегляди
В окупованих регіонах України стався масштабний блекаут після удару по електростанції в Щасті
28 серпня, 01:16 • 36615 перегляди
Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для нових SAMP/T NG
28 серпня, 00:56 • 35058 перегляди
Укрзалізниця повідомила про скорочення затримок потягів
27 серпня, 21:20 • 37331 перегляди
Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.2м/с
52%
753мм
Популярнi новини
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 56272 перегляди
Супутникові знімки допомогли вченим встановити можливу причину катастрофічної повені в Непалі та ТибетіPhoto27 серпня, 23:55 • 25593 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 53293 перегляди
"Від душі вітаю": мер сочі привітав батьків загиблого в Україні військовогоVideo28 серпня, 00:38 • 15465 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 9390 перегляди
Публікації
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
06:20 • 19232 перегляди
МОЗ доручило Одеській ОВА перевірити лікування померлого в клініці Odrex пацієнта після скарги його вдовиPhoto
Ексклюзив
06:15 • 19983 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 76438 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 72786 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto27 серпня, 13:27 • 82305 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Йонас Гахр Сторе
Володимир Зеленський
Жданов Олег
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Непал
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto06:30 • 10427 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 54005 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 56959 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 106677 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 89957 перегляди
Актуальне
Серіали
Фільм
Facebook
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат

Військові за допомогою дронів FP-1 уразили Ярославський НПЗ - Fire Point

Київ • УНН

 • 2034 перегляди

Сили оборони України атакували Ярославський НПЗ «Славнефть-ЯНОС» дронами FP-1. Завод здатен переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку.

Військові за допомогою дронів FP-1 уразили Ярославський НПЗ - Fire Point

Сили оборони України за допомогою далекобійних БпЛА FP-1 уразили Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"), який є одним із найбільших заводів в росії. Про це повідомила українська компанія Fire Point, пише УНН.

"Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1", - йдеться у повідомленні.

У Fire Point додали, що Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним з найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність – близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.

Нагадаємо

Сили оборони неодноразово атакували російську нафтопереробну галузь. Тільки наприкінці серпня за допомогою FP-1 військові уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та завдали удару по Афіпському НПЗ у краснодарському краї рф.

22 серпня цими ж далекобійними дронами уразили Новокуйбишевський НПЗ та перший логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon у Самарській області рф. У Міноборони України зазначили, що після після ударів по Wildberries настала черга Ozon.

СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили.

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Ірина Терех
Fire Point
Денис Штілерман
Пожежі
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Україна