Військові за допомогою дронів FP-1 уразили Ярославський НПЗ - Fire Point
Київ • УНН
Сили оборони України атакували Ярославський НПЗ «Славнефть-ЯНОС» дронами FP-1. Завод здатен переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку.
Сили оборони України за допомогою далекобійних БпЛА FP-1 уразили Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"), який є одним із найбільших заводів в росії. Про це повідомила українська компанія Fire Point, пише УНН.
"Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1", - йдеться у повідомленні.
У Fire Point додали, що Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним з найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність – близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.
Нагадаємо
Сили оборони неодноразово атакували російську нафтопереробну галузь. Тільки наприкінці серпня за допомогою FP-1 військові уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та завдали удару по Афіпському НПЗ у краснодарському краї рф.
22 серпня цими ж далекобійними дронами уразили Новокуйбишевський НПЗ та перший логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon у Самарській області рф. У Міноборони України зазначили, що після після ударів по Wildberries настала черга Ozon.
СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили.