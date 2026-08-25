Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire Point

Сили оборони України вночі уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї рф. За повідомленнями місцевої влади пошкоджені залізничний вокзал та нафтопереробне підприємство, є жертви, пише УНН.

"Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї рф. Афіпський НПЗ має проєктну потужність 6,25 млн тонн нафти на рік та спеціалізується на переробці нафти й газового конденсату з виробництвом бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів", - повідомила компанія Fire Point, чиї далекобійні дрони FP-1 зазвичай застосовують для подібних атак.

Губернатор російського регіону заявив, що через уламки є пошкодження залізничного вокзалу, жертви, а також, що "загоряння сталося і на території нафтопереробного підприємства".

Нагадаємо

Сили оборони України за допомогою далекобійних дронів FP-1 вночі 22 серпня уразили Новокуйбишевський НПЗ та перший логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon у Самарській області рф. У міноборони України зазначили, що після після ударів по Wildberries настала черга Ozon.

Раніше Сили оборони України вивели з ладу більшість великих логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Одна з останніх цілей - логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries - 250 тис. кв. м.

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому випадку - 200 млрд (2,45 млрд дол.). Крім того, через відтік продавців, багато з яких миттєво втратили бізнес і товари на сотні мільярдів рублів, обіг Wildberries вже скоротився на чверть.

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.). Щонайменше на таку суму компанії доведеться збільшити борг. Маркетплейс запросив допомоги в держави, але поки не зрозуміло, в якому обсязі надійде фінансування, адже дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік.

СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили.