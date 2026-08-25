Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire Point

$44.660.0452.250.12
ukenru
06:01 • 2530 перегляди
Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire PointVideo
04:19 • 3944 перегляди
Окупанти вдарили КАБом по Запоріжжю: загинули двоє людей
03:15 • 2906 перегляди
російська атака знищила гуманітарні запаси Червоного Хреста у Херсоні на майже 28 млн гривень
25 серпня, 00:16 • 4284 перегляди
Польща та три країни НАТО замовили перевірені в Україні Piorun на 1,86 млрд євро
24 серпня, 22:16 • 3450 перегляди
рф атакувала Київ реактивними БпЛА "Бандероль", пошкоджено багатоповерхівку
24 серпня, 20:58 • 32395 перегляди
Від Лондона до Риму та Парижа: де у світі в День незалежності підсвітили будівлі синьо-жовтим кольоромPhotoVideo
24 серпня, 17:27 • 40173 перегляди
США не визнають окуповані українські території російськими - Келлог
24 серпня, 15:32 • 39588 перегляди
Україну сьогодні підтримали військовими та енергетичними пакетами - Зеленський
24 серпня, 14:59 • 37290 перегляди
В Україні випустили унікальну срібну пам’ятну монету до 35-річчя Незалежності Photo
Ексклюзив
24 серпня, 14:10 • 35100 перегляди
Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.3м/с
52%
754мм
Популярнi новини
Перші леді Естонії, Литви, Сербії та інших країн приїхали до Києва на День Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 21:05 • 12766 перегляди
Корецький у Києві обговорив із прем’єром Латвії укриття, залізницю, санкції та дронову угодуPhoto24 серпня, 21:16 • 10553 перегляди
російський ракетний удар по Харкову забрав життя людини24 серпня, 22:20 • 13743 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 22728 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto01:05 • 19862 перегляди
Публікації
День Незалежності України – 35 років свободи: як народжувалася держава та чим запам’ятався її шляхPhoto24 серпня, 05:00 • 72929 перегляди
День Державного Прапора України: історія синьо-жовтого стягу23 серпня, 06:36 • 119320 перегляди
Німеччина планує витратити 12 млрд євро на закупку ракет, розглядається можливість закупівлі Flamingo - ЗМІ22 серпня, 12:29 • 122366 перегляди
Як зняти готівку в Україні у 2026 році: доступні способи, комісії та правила безпеки21 серпня, 16:15 • 143739 перегляди
“Два дні лікували водою”: родичі чоловіка, який помер у білоцерківській лікарні, переконані у лікарській халатності
Ексклюзив
21 серпня, 11:54 • 145431 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Александр Стубб
Ірина Терех
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Румунія
Молдова
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto01:05 • 19991 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 22876 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 73391 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 81957 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 76865 перегляди
Актуальне
Truth Social
MIM-104 Patriot
Техніка
Storm Shadow
FIFA (серія відеоігор)

Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire Point

Київ • УНН

 • 2542 перегляди

Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.

Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire Point

Сили оборони України вночі уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї рф. За повідомленнями місцевої влади пошкоджені залізничний вокзал та нафтопереробне підприємство, є жертви, пише УНН

"Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї рф. Афіпський НПЗ має проєктну потужність 6,25 млн тонн нафти на рік та спеціалізується на переробці нафти й газового конденсату з виробництвом бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів", - повідомила компанія Fire Point, чиї далекобійні дрони FP-1 зазвичай застосовують для подібних атак.

Губернатор російського регіону заявив, що через уламки є пошкодження залізничного вокзалу, жертви, а також, що "загоряння сталося і на території нафтопереробного підприємства".

Нагадаємо 

Сили оборони України за допомогою далекобійних дронів FP-1 вночі 22 серпня уразили Новокуйбишевський НПЗ та перший логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon у Самарській області рф. У міноборони України зазначили, що після після ударів по Wildberries настала черга Ozon.

Раніше Сили оборони України вивели з ладу більшість великих логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Одна з останніх цілей - логістичний вузол компанії в індустріальному парку "Коледіно". Це був найбільший за площею склад Wildberries - 250 тис. кв. м.

За оцінками аналітиків лише прямі збитки Wildberries, яка за кілька тижнів втратила близько 20% складських потужностей, можуть перевищити 100 млрд рублів (1,24 млрд дол.), а в гіршому випадку - 200 млрд (2,45 млрд дол.). Крім того, через відтік продавців, багато з яких миттєво втратили бізнес і товари на сотні мільярдів рублів, обіг Wildberries вже скоротився на чверть.

Видання The Bell повідомляє, що загальна потреба Wildberries у коштах може сягати 1,3 трильйона рублів (16,36 млрд дол.). Щонайменше на таку суму компанії доведеться збільшити борг. Маркетплейс запросив допомоги в держави, але поки не зрозуміло, в якому обсязі надійде фінансування, адже дефіцит федерального бюджету вже сягнув 5,7 трлн рублів, що в 1,5 раза перевищує план на весь рік.

СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех зазначила, що Україна здатна справити на ворога реальний вплив, а росіяни розуміють виключно мову сили.

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Ірина Терех
Fire Point
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні