СБУ закликає українців не публікувати фото і відео ворожих обстрілів
Київ • УНН
СБУ закликала не поширювати кадри атак, роботи ППО та військових об’єктів, бо ворог може використати їх для повторних ударів. За це загрожує до 12 років ув’язнення.
Поширення кадрів із місць російських ударів може допомогти військовим рф під час підготовки повторних атак. Служба безпеки України закликає громадян не публікувати такі матеріали в мережі, передає УНН.
Деталі
Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими рф, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари
Крім того, у відомстві наголошують, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання.
Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі)
За наявною інформацією, оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності.
Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!
Нагадаємо
Опитування Active Group показало, що 56,1% українців підтримують європейські стандарти видалення контенту, хоча підтримка знизилася з 67,2% у травні. Водночас 53,9% опитаних не почуваються захищеними від небезпечного контенту в інтернеті.