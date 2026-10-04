СБУ закликає українців не публікувати фото і відео ворожих обстрілів

Поширення кадрів із місць російських ударів може допомогти військовим рф під час підготовки повторних атак. Служба безпеки України закликає громадян не публікувати такі матеріали в мережі, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими рф, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари - йдеться у дописі.

Крім того, у відомстві наголошують, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання.

Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі) - йдеться у дописі.

За наявною інформацією, оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності.

Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян! - наголошують у СБУ.

Нагадаємо

Опитування Active Group показало, що 56,1% українців підтримують європейські стандарти видалення контенту, хоча підтримка знизилася з 67,2% у травні. Водночас 53,9% опитаних не почуваються захищеними від небезпечного контенту в інтернеті.