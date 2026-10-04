СБУ призывает украинцев не публиковать фото и видео вражеских обстрелов

Распространение кадров с мест российских ударов может помочь военным рф во время подготовки повторных атак. Служба безопасности Украины призывает граждан не публиковать такие материалы в сети, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, не публиковать контент, фиксирующий удары оккупантов по военным объектам и критической инфраструктуре, работу ПВО и т. п. Эти записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными рф, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что публикация такого контента может рассматриваться правоохранителями как преступление и предусматривает суровое наказание.

В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в контексте несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ и предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы) - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, оперативные подразделения Службы систематически отрабатывают случаи распространения таких записей в сети и привлекают их авторов к ответственности.

Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан! - подчеркивают в СБУ.

Напомним

Опрос Active Group показал, что 56,1% украинцев поддерживают европейские стандарты удаления контента, хотя поддержка снизилась с 67,2% в мае. В то же время 53,9% опрошенных не чувствуют себя защищенными от опасного контента в интернете.