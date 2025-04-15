Еспен Барт Ейде

Зеленський зустрівся із очільником МЗС Норвегії: говорили про ППО й ПРО для України

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде під час свого візиту в Україну, обговоривши подальшу оборонну співпрацю, посилення протиповітряної оборони України за підтримки Норвегії та розширення військової та гуманітарної допомоги Норвегії на суму близько 7,1 мільярда доларів США в рамках програми Фрітьофа Нансена на 2023-2027 роки.