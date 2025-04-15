Еспен Барт Ейде

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20914 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138900 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 127421 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129114 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127082 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129166 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193345 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76918 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164120 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Норвегія не планує вихід із Оттавської конвенції, як це хоче зробити Фінляндія - МЗС

Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.

Новини Світу • 2 квітня, 13:52 • 12837 перегляди

Необхідно посилювати тиск на москву для примусу до миру: Сибіга разом із колегами з Норвегії побував на місцях обстрілів у Харкові

Андрій Сибіга під час візиту до Харкова з колегами з Норвегії заявив, що росія прагне продовження війни. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.

Війна • 27 березня, 16:34 • 28115 перегляди

Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

Норвегія виділяє додаткові $95 млн на імпорт газу в Україну через Європейський банк реконструкцій та розвитку. Кошти підуть на закупівлю газу із західних джерел для потреб населення та підприємств.

Економіка • 26 березня, 18:18 • 37381 перегляди

Важливо домовитися про "дрібний шрифт" - голова МЗС Норвегії про переговори з рф

Норвегія закликає до чітких домовленостей з росією, враховуючи досвід попередніх переговорів. Важливо звертати увагу на деталі та бути реалістичними.

Політика • 26 березня, 13:00 • 24489 перегляди

Залучення Норвегії до переговорних зусиль має велике значення - Сибіга

Україна спільно з Норвегією працює над посиленням переговорних позицій задля майбутніх гарантій безпеки. Головна тема розмов - напрацювання чіткої позиції для досягнення надійного миру.

Політика • 26 березня, 11:21 • 21686 перегляди

Голова МЗС Норвегії з колегою прибули до України

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив про прибуття в Україну разом з міністеркою праці Тоньє Бренною для висловлення підтримки.

Політика • 26 березня, 09:15 • 20908 перегляди

Норвегія оголосила про надання Україні нового пакета енергетичної допомоги на 250 млн євро

Міністр закордонних справ Норвегії оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 250 млн євро. Під час його візиту до Києва обговорювалася військова співпраця та співпраця в сфері енергетики.

Політика • 17 жовтня, 14:10 • 12445 перегляди

Кулеба обговорив з главою МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо передачі Україні F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з норвезьким колегою. Обговорювалися українська Формула миру, розширення коаліції F-16 та додаткова допомога Україні, включаючи зміцнення енергетичної системи.

Війна • 8 серпня, 12:00 • 36158 перегляди

Норвегія передасть Україні запчастини до вертольотів Sea King

Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Німеччиною.

Війна • 9 липня, 10:02 • 104783 перегляди

Голова МЗС Норвегії: Україна може застосувати зброю із Заходу проти росії в росії

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна за міжнародним правом у межах захисту своєї території має право "атакувати росію всередині росії".

Війна • 30 травня, 14:47 • 62231 перегляди

Голова Норвезької дипломатії прибув в Одесу: Кіпер розповів деталі зустрічі

У ході візиту Барт Ейде ознайомився з наслідками російського тероризму, зокрема на власні очі побачив зруйнований російським дроном будинок, де загинуло 12 цивільних людей.

Війна • 16 квітня, 13:39 • 24355 перегляди

Зеленський зустрівся із очільником МЗС Норвегії: говорили про ППО й ПРО для України

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде під час свого візиту в Україну, обговоривши подальшу оборонну співпрацю, посилення протиповітряної оборони України за підтримки Норвегії та розширення військової та гуманітарної допомоги Норвегії на суму близько 7,1 мільярда доларів США в рамках програми Фрітьофа Нансена на 2023-2027 роки.

Війна • 15 квітня, 17:25 • 20759 перегляди

Норвегія передасть Україні модернізовані літаки F-16 з більш дальніми ударними можливостями - глава МЗС Норвегії

Норвегія надасть Україні значну кількість модернізованих винищувачів F-16 з оновленим озброєнням та більшою дальністю польоту для посилення здатності України наносити удари в тилу ворога.

Війна • 15 квітня, 13:20 • 19712 перегляди

Глава МЗС Кулеба провів зустріч з норвезьким колегою Ейде у Києві: що відомо

Україна та Норвегія обговорили довгостроковий пакет підтримки України, розширення програми Фрітьофа Нансена, а також участь Норвегії у допомозі Україні в отриманні систем протиповітряної оборони Patriot від інших країн.

Війна • 15 квітня, 12:55 • 102554 перегляди