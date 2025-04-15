Норвегія не планує виходити з Оттавської конвенції та критикує Фінляндію за намір зробити це. Норвегія має сучасну систему оборони, тому не переймається щодо змін.
Андрій Сибіга під час візиту до Харкова з колегами з Норвегії заявив, що росія прагне продовження війни. Він наголосив на необхідності посилення тиску на москву.
Норвегія виділяє додаткові $95 млн на імпорт газу в Україну через Європейський банк реконструкцій та розвитку. Кошти підуть на закупівлю газу із західних джерел для потреб населення та підприємств.
Норвегія закликає до чітких домовленостей з росією, враховуючи досвід попередніх переговорів. Важливо звертати увагу на деталі та бути реалістичними.
Україна спільно з Норвегією працює над посиленням переговорних позицій задля майбутніх гарантій безпеки. Головна тема розмов - напрацювання чіткої позиції для досягнення надійного миру.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив про прибуття в Україну разом з міністеркою праці Тоньє Бренною для висловлення підтримки.
Міністр закордонних справ Норвегії оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 250 млн євро. Під час його візиту до Києва обговорювалася військова співпраця та співпраця в сфері енергетики.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з норвезьким колегою. Обговорювалися українська Формула миру, розширення коаліції F-16 та додаткова допомога Україні, включаючи зміцнення енергетичної системи.
Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Німеччиною.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна за міжнародним правом у межах захисту своєї території має право "атакувати росію всередині росії".
У ході візиту Барт Ейде ознайомився з наслідками російського тероризму, зокрема на власні очі побачив зруйнований російським дроном будинок, де загинуло 12 цивільних людей.
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде під час свого візиту в Україну, обговоривши подальшу оборонну співпрацю, посилення протиповітряної оборони України за підтримки Норвегії та розширення військової та гуманітарної допомоги Норвегії на суму близько 7,1 мільярда доларів США в рамках програми Фрітьофа Нансена на 2023-2027 роки.
Норвегія надасть Україні значну кількість модернізованих винищувачів F-16 з оновленим озброєнням та більшою дальністю польоту для посилення здатності України наносити удари в тилу ворога.
Україна та Норвегія обговорили довгостроковий пакет підтримки України, розширення програми Фрітьофа Нансена, а також участь Норвегії у допомозі Україні в отриманні систем протиповітряної оборони Patriot від інших країн.