18:27 • 6194 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 10814 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
17:23 • 14962 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 16385 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 33662 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 30561 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27241 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25494 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24516 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
16 січня, 08:00 • 34651 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
17:23 • 14962 перегляди
У Норвегії розгортають табір "Вікінг": британська морська піхота готується до арктичної війни проти рф

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Елітні підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії проходять інтенсивну підготовку в Норвегії, готуючись до можливого конфлікту з росією. Навчання відбуваються в таборі "Вікінг" при температурі нижче мінус 20°C.

У Норвегії розгортають табір "Вікінг": британська морська піхота готується до арктичної війни проти рф

У засніжених горах північної Норвегії елітні підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії проходять інтенсивну підготовку до можливого конфлікту з росією. На базі табору "Вікінг" у Скьольді військові тренуються в екстремальних умовах при температурі нижче мінус 20°C, відпрацьовуючи сценарії колективної оборони НАТО. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Табір "Вікінг" був відкритий у 2023 році як відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. За словами міністра закордонних справ Британії Іветт Купер, Лондон фактично подвоює кількість своїх морпіхів у Норвегії. Очікується, що цієї весни чисельність контингенту сягне 1500 осіб, а наступного року зросте до 2000. Командувач британськими силами бригадир Джеймі Норман наголосив, що ці навчання відображають нову реальність, де Європа більше не перебуває в стані миру.

Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США14.01.26, 22:44 • 8845 переглядiв

Ініціатива "Арктичний вартівник"

На тлі військових приготувань Велика Британія та Норвегія просувають ідею нової місії НАТО – "Арктичний вартівник" (Arctic Guardian). Ця ініціатива спрямована на протидію російським загрозам, зокрема активності Північного флоту рф, та заспокоєння президента США Дональда Трампа щодо відданості Європи безпеці регіону. Іветт Купер підкреслила, що безпека Арктики є неподільною: загрози підводним кабелям, тіньові танкерні флоти та російські розвідувальні кораблі впливають на всю трансатлантичну стабільність.

Дипломатичний тиск та стратегічні ризики

Поки Норвегія фокусується на близькості Кольського півострова з його величезним ядерним потенціалом рф, європейські лідери змушені балансувати між стримуванням росії та кризою довкола Гренландії, яку провокує Дональд Трамп. Норвезький міністр Еспен Барт Ейде висловив жаль, що через претензії Трампа на Гренландію увага світу розпорошується замість концентрації на допомозі Україні.

Аналітики зазначають, що мовчання керівництва НАТО щодо амбіцій США стосується Гренландії може підірвати довіру до альянсу, змушуючи європейські країни все частіше покладатися на двосторонні оборонні угоди замість багатонаціональних структур. 

Війська європейських союзників НАТО відправилися до Гренландії16.01.26, 08:29 • 3516 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Норвегія
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна