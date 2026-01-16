У Норвегії розгортають табір "Вікінг": британська морська піхота готується до арктичної війни проти рф

У засніжених горах північної Норвегії елітні підрозділи Королівської морської піхоти Великої Британії проходять інтенсивну підготовку до можливого конфлікту з росією. На базі табору "Вікінг" у Скьольді військові тренуються в екстремальних умовах при температурі нижче мінус 20°C, відпрацьовуючи сценарії колективної оборони НАТО. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Табір "Вікінг" був відкритий у 2023 році як відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. За словами міністра закордонних справ Британії Іветт Купер, Лондон фактично подвоює кількість своїх морпіхів у Норвегії. Очікується, що цієї весни чисельність контингенту сягне 1500 осіб, а наступного року зросте до 2000. Командувач британськими силами бригадир Джеймі Норман наголосив, що ці навчання відображають нову реальність, де Європа більше не перебуває в стані миру.

Ініціатива "Арктичний вартівник"

На тлі військових приготувань Велика Британія та Норвегія просувають ідею нової місії НАТО – "Арктичний вартівник" (Arctic Guardian). Ця ініціатива спрямована на протидію російським загрозам, зокрема активності Північного флоту рф, та заспокоєння президента США Дональда Трампа щодо відданості Європи безпеці регіону. Іветт Купер підкреслила, що безпека Арктики є неподільною: загрози підводним кабелям, тіньові танкерні флоти та російські розвідувальні кораблі впливають на всю трансатлантичну стабільність.

Дипломатичний тиск та стратегічні ризики

Поки Норвегія фокусується на близькості Кольського півострова з його величезним ядерним потенціалом рф, європейські лідери змушені балансувати між стримуванням росії та кризою довкола Гренландії, яку провокує Дональд Трамп. Норвезький міністр Еспен Барт Ейде висловив жаль, що через претензії Трампа на Гренландію увага світу розпорошується замість концентрації на допомозі Україні.

Аналітики зазначають, що мовчання керівництва НАТО щодо амбіцій США стосується Гренландії може підірвати довіру до альянсу, змушуючи європейські країни все частіше покладатися на двосторонні оборонні угоди замість багатонаціональних структур.

