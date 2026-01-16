В Норвегии разворачивают лагерь "Викинг": британская морская пехота готовится к арктической войне против РФ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 6214 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 10840 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 14986 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 16402 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 33675 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30566 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27242 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25494 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24517 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34654 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 15626 просмотра
Приговор Тимошенко: нардеп заявила, что будет обжаловать решение суда16 января, 13:25 • 5718 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 12995 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW16 января, 14:56 • 8966 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 12062 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 14980 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 12144 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 46716 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 78122 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 96414 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Виталий Кличко
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 2598 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 19604 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24552 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36184 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56946 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЧатГПТ
Дипломатка

В Норвегии разворачивают лагерь "Викинг": британская морская пехота готовится к арктической войне против РФ

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Элитные подразделения Королевской морской пехоты Великобритании проходят интенсивную подготовку в Норвегии, готовясь к возможному конфликту с Россией. Учения проходят в лагере "Викинг" при температуре ниже минус 20°C.

В Норвегии разворачивают лагерь "Викинг": британская морская пехота готовится к арктической войне против РФ

В заснеженных горах северной Норвегии элитные подразделения Королевской морской пехоты Великобритании проходят интенсивную подготовку к возможному конфликту с Россией. На базе лагеря "Викинг" в Скьольде военные тренируются в экстремальных условиях при температуре ниже минус 20°C, отрабатывая сценарии коллективной обороны НАТО. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Лагерь "Викинг" был открыт в 2023 году как ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. По словам министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер, Лондон фактически удваивает количество своих морпехов в Норвегии. Ожидается, что этой весной численность контингента достигнет 1500 человек, а в следующем году возрастет до 2000. Командующий британскими силами бригадир Джейми Норман подчеркнул, что эти учения отражают новую реальность, где Европа больше не находится в состоянии мира.

Германия срочно перебрасывает военных в Гренландию: ответ Европы на амбиции США14.01.26, 22:44 • 8845 просмотров

Инициатива "Арктический страж"

На фоне военных приготовлений Великобритания и Норвегия продвигают идею новой миссии НАТО – "Арктический страж" (Arctic Guardian). Эта инициатива направлена на противодействие российским угрозам, в частности активности Северного флота РФ, и успокоение президента США Дональда Трампа относительно приверженности Европы безопасности региона. Иветт Купер подчеркнула, что безопасность Арктики неделима: угрозы подводным кабелям, теневые танкерные флоты и российские разведывательные корабли влияют на всю трансатлантическую стабильность.

Дипломатическое давление и стратегические риски

Пока Норвегия фокусируется на близости Кольского полуострова с его огромным ядерным потенциалом РФ, европейские лидеры вынуждены балансировать между сдерживанием России и кризисом вокруг Гренландии, который провоцирует Дональд Трамп. Норвежский министр Эспен Барт Эйде выразил сожаление, что из-за претензий Трампа на Гренландию внимание мира рассеивается вместо концентрации на помощи Украине.

Аналитики отмечают, что молчание руководства НАТО относительно амбиций США касательно Гренландии может подорвать доверие к альянсу, заставляя европейские страны все чаще полагаться на двусторонние оборонные соглашения вместо многонациональных структур. 

Войска европейских союзников НАТО отправились в Гренландию16.01.26, 08:29 • 3516 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп
Эспен Барт Эйде
Норвегия
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Украина