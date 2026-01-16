В Норвегии разворачивают лагерь "Викинг": британская морская пехота готовится к арктической войне против РФ

В заснеженных горах северной Норвегии элитные подразделения Королевской морской пехоты Великобритании проходят интенсивную подготовку к возможному конфликту с Россией. На базе лагеря "Викинг" в Скьольде военные тренируются в экстремальных условиях при температуре ниже минус 20°C, отрабатывая сценарии коллективной обороны НАТО. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Лагерь "Викинг" был открыт в 2023 году как ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. По словам министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер, Лондон фактически удваивает количество своих морпехов в Норвегии. Ожидается, что этой весной численность контингента достигнет 1500 человек, а в следующем году возрастет до 2000. Командующий британскими силами бригадир Джейми Норман подчеркнул, что эти учения отражают новую реальность, где Европа больше не находится в состоянии мира.

Инициатива "Арктический страж"

На фоне военных приготовлений Великобритания и Норвегия продвигают идею новой миссии НАТО – "Арктический страж" (Arctic Guardian). Эта инициатива направлена на противодействие российским угрозам, в частности активности Северного флота РФ, и успокоение президента США Дональда Трампа относительно приверженности Европы безопасности региона. Иветт Купер подчеркнула, что безопасность Арктики неделима: угрозы подводным кабелям, теневые танкерные флоты и российские разведывательные корабли влияют на всю трансатлантическую стабильность.

Дипломатическое давление и стратегические риски

Пока Норвегия фокусируется на близости Кольского полуострова с его огромным ядерным потенциалом РФ, европейские лидеры вынуждены балансировать между сдерживанием России и кризисом вокруг Гренландии, который провоцирует Дональд Трамп. Норвежский министр Эспен Барт Эйде выразил сожаление, что из-за претензий Трампа на Гренландию внимание мира рассеивается вместо концентрации на помощи Украине.

Аналитики отмечают, что молчание руководства НАТО относительно амбиций США касательно Гренландии может подорвать доверие к альянсу, заставляя европейские страны все чаще полагаться на двусторонние оборонные соглашения вместо многонациональных структур.

