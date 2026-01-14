Германия срочно перебрасывает военных в Гренландию: ответ Европы на амбиции США

Германия начинает срочную военную миссию в Гренландии. По информации издания BILD, уже в четверг, 15 января, транспортный самолет Airbus A400M доставит в Нуук первую разведывательную группу Бундесвера из 13 человек. Об этом пишет УНН.

Немецкое Министерство обороны подтвердило участие в исследовании острова по приглашению Дании. Официальная цель - изучение возможностей для военного вклада в безопасность региона, в частности в сфере морского наблюдения.

По данным источников, эта операция имеет принципиальную особенность:

Помимо Германии, свое присутствие на острове планируют увеличить и другие партнеры по Альянсу из ЕС. Бундесвер рассматривает возможность привлечения горных войск, военно-морских сил, а также использования новых патрульных самолетов "Посейдон".

Это подчеркнуло бы способность НАТО принимать меры, даже в сжатые сроки, для сдерживания потенциальных внешних агрессоров и защиты территории альянса