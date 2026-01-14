$43.180.08
Германия срочно перебрасывает военных в Гренландию: ответ Европы на амбиции США

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Германия срочно отправляет в Гренландию разведывательную группу Бундесвера. Эта операция является ответом Европы на амбиции США в отношении острова.

Германия срочно перебрасывает военных в Гренландию: ответ Европы на амбиции США
Фото: Bild

Германия начинает срочную военную миссию в Гренландии. По информации издания BILD, уже в четверг, 15 января, транспортный самолет Airbus A400M доставит в Нуук первую разведывательную группу Бундесвера из 13 человек. Об этом пишет УНН.

Детали

Немецкое Министерство обороны подтвердило участие в исследовании острова по приглашению Дании. Официальная цель - изучение возможностей для военного вклада в безопасность региона, в частности в сфере морского наблюдения.

По данным источников, эта операция имеет принципиальную особенность:

  • Координация из Копенгагена: Миссия проводится в рамках сотрудничества европейских армий, а не через структуры НАТО.
    • Дистанцирование от Вашингтона: Поскольку северное командование НАТО базируется в Норфолке (США), европейские партнеры решили действовать автономно, чтобы продемонстрировать субъектность Европы в арктическом вопросе.

      Усиление европейского присутствия

      Помимо Германии, свое присутствие на острове планируют увеличить и другие партнеры по Альянсу из ЕС. Бундесвер рассматривает возможность привлечения горных войск, военно-морских сил, а также использования новых патрульных самолетов "Посейдон".

      "Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии14.01.26, 20:51 • 1808 просмотров

      Это подчеркнуло бы способность НАТО принимать меры, даже в сжатые сроки, для сдерживания потенциальных внешних агрессоров и защиты территории альянса

      - заявил эксперт ХДС/ХСС Томас Эрндль.

      Эксперты связывают такую спешку с недавними заявлениями Дональда Трампа о намерениях установить контроль США над островом, что вызвало серьезное напряжение между Вашингтоном и Копенгагеном. 

      США и Дания не достигли соглашения о статусе Гренландии во время встречи делегаций в Вашингтоне14.01.26, 21:54 • 1096 просмотров

      Степан Гафтко

