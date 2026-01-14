"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 3546 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 7368 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 8890 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 11393 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 13107 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12619 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 13133 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11994 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 18506 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10368 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 23334 просмотра
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14 января, 09:48 • 9668 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 24372 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 3850 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 9960 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 18506 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 24578 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 38099 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 52367 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 65128 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Ирак
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 25146 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 59810 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 52345 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 56997 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 58290 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Белый дом опубликовал изображение, символизирующее геополитический выбор Гренландии между США и РФ с Китаем. Это визуализирует борьбу за влияние над островом на фоне интереса Трампа к Арктике.

"Какой путь выберешь?": Белый дом опубликовал резонансное фото о будущем Гренландии

На официальном сайте Белого дома появилось провокационное изображение, посвященное геополитическому выбору Гренландии. На иллюстрации изображены две собачьи упряжки с гренландскими флагами, которые остановились на распутье перед направлением в США и в РФ и Китай. Об этом пишет УНН.

Детали

Опубликованное фото визуализирует борьбу за влияние над островом. Одно направление на распутье ведет в США, где изображен Белый дом.

Противоположный путь маркирован символами Кремля и Великой китайской стены. Публикация сопровождается прямым вопросом: "Какой путь выберешь, гренландец?".

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО12.01.26, 20:28 • 4922 просмотра

Контекст и амбиции Вашингтона

Эта визуализация появилась на фоне усиления интереса администрации Дональда Трампа к Арктическому региону. Провокационный пост подчеркивает попытки США противодействовать росту влияния России и Китая на Гренландию.

Официальных комментариев относительно цели публикации Белый дом пока не предоставил, однако она уже вызвала оживленные дискуссии об изменении тона американской дипломатии в отношении стратегического острова.

Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 38085 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Гренландия
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты