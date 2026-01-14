$43.180.08
17:38 • 2894 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 6002 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 7656 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 10810 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 12651 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12464 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 13028 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11946 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17990 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10346 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:53 • 17977 перегляди
"Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє Гренландії

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Білий дім опублікував зображення, що символізує геополітичний вибір Гренландії між США та РФ з Китаєм. Це візуалізує боротьбу за вплив над островом на тлі інтересу Трампа до Арктики.

"Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє Гренландії

На офіційному сайті Білого дому з’явилося провокативне зображення, присвячене геополітичному вибору Гренландії. На ілюстрації зображені дві собачі упряжки з гренландськими прапорами, які зупинилися на роздоріжжі перед напрямком до США та до рф і Китаю. Проц е пише УНН.

Деталі

Опубліковане фото візуалізує боротьбу за вплив над островом. Один напрямок на роздоріжжі веде до США, де зображений Білий дім.

Протилежний шлях маркований символами Кремля та Великої китайської стіни. Публікація супроводжується прямим запитанням: "Який шлях обереш, гренландцю?".

Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО12.01.26, 20:28 • 4917 переглядiв

Контекст та амбіції Вашингтона

Ця візуалізація з’явилася на тлі посилення інтересу адміністрації Дональда Трампа до Арктичного регіону. Провокативний пост підкреслює намагання США протидіяти зростанню впливу росії та Китаю на Гренландію.

Офіційних коментарів щодо мети публікації Білий дім поки не надав, проте вона вже викликала жваві дискусії про зміну тону американської дипломатії щодо стратегічного острова.

Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 37612 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ґренландія
Білий дім
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки