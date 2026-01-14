"Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє Гренландії
Білий дім опублікував зображення, що символізує геополітичний вибір Гренландії між США та РФ з Китаєм. Це візуалізує боротьбу за вплив над островом на тлі інтересу Трампа до Арктики.
На офіційному сайті Білого дому з’явилося провокативне зображення, присвячене геополітичному вибору Гренландії. На ілюстрації зображені дві собачі упряжки з гренландськими прапорами, які зупинилися на роздоріжжі перед напрямком до США та до рф і Китаю. Проц е пише УНН.
Деталі
Опубліковане фото візуалізує боротьбу за вплив над островом. Один напрямок на роздоріжжі веде до США, де зображений Білий дім.
Протилежний шлях маркований символами Кремля та Великої китайської стіни. Публікація супроводжується прямим запитанням: "Який шлях обереш, гренландцю?".
Контекст та амбіції Вашингтона
Ця візуалізація з’явилася на тлі посилення інтересу адміністрації Дональда Трампа до Арктичного регіону. Провокативний пост підкреслює намагання США протидіяти зростанню впливу росії та Китаю на Гренландію.
Офіційних коментарів щодо мети публікації Білий дім поки не надав, проте вона вже викликала жваві дискусії про зміну тону американської дипломатії щодо стратегічного острова.
