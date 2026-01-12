$43.080.09
Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Уряд Гренландії відкинув ідею Дональда Трампа про перехід території під контроль США, наголосивши на неможливості анексії. Острів підтвердив, що його захист здійснюватиметься через НАТО.

Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО

Уряд Гренландії офіційно заявив про посилення зусиль щодо забезпечення безпеки арктичної території під егідою НАТО. В оприлюдненій у понеділок заяві коаліційний уряд острова вчергове відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо переходу території під контроль Вашингтона, наголосивши на неможливості анексії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В офіційному зверненні уряду Гренландії підкреслюється, що захист острова є спільним інтересом усіх держав-членів Альянсу, включно зі Сполученими Штатами.

Як частина Данської співдружності, Гренландія є членом НАТО, і тому захист Гренландії має здійснюватися через НАТО

- йдеться у документі.

Майбутнє Гренландії: чиновники США і Данії зустрінуться в середу - CBS News12.01.26, 11:18 • 3328 переглядiв

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив суверенність внутрішніх рішень острова.

Ми - демократичне суспільство, яке приймає власні рішення. А наші дії ґрунтуються на міжнародному праві

- повідомив очільник уряду.

Реакція ЄС та стратегічні ризики

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс попередив про критичні наслідки для трансатлантичної безпеки. За його словами, будь-яка військова анексія острова з боку США означатиме "кінець НАТО".

Єврокомісар з оборони Кубілюс запропонував створити європейські військові сили чисельністю 100 тисяч солдатів11.01.26, 22:41 • 3464 перегляди

Дональд Трамп аргументує необхідність володіння Гренландією захистом стратегічно важливого та багатого на ресурси регіону від можливої окупації росією чи Китаєм. Вперше цю ідею він озвучив у 2019 році, проте вона зустріла спротив не лише в Данії та Гренландії, а й у самому Вашингтоні.

Шлях до незалежності

Попри те, що Данія керувала Гренландією протягом століть, з 1979 року автономна територія послідовно розширює свої права. Наразі всі політичні партії, представлені в парламенті острова, підтримують курс на повну незалежність. Гренландія продовжує залишатися стратегічним форпостом в Арктиці, але наполягає на збереженні свого поточного політичного статусу та міжнародного правопорядку.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 12071 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки