Єврокомісар з оборони Кубілюс запропонував створити європейські військові сили чисельністю 100 тисяч солдатів

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив про необхідність розгляду можливості створення спільних військових сил ЄС. Виступаючи у Швеції в неділю, 11 січня 2026 року, він підкреслив, що такі сили в перспективі могли б замінити американський контингент у Європі. Про це пише УНН.

Кубілюс порушив питання готовності континенту до самостійного захисту у разі зміни оборонної політики Вашингтона.

Як нам замінити 100-тисячні американські регулярні військові сили, які є основою європейських збройних сил?

Ідея створення постійних європейських сил чисельністю 100 000 військовослужбовців набула актуальності на тлі заяв президента США Дональда Трампа, зокрема його намірів щодо Гренландії, що посилило сумніви союзників по НАТО у надійності підтримки з боку США.

Окрім тиску Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат, країни блоку змушені зміцнювати власні армії через пряму загрозу з боку Росії.

Окрім формування армії, Андрюс Кубілюс виступив за створення "Європейської ради безпеки". Цей орган, до складу якого могли б увійти від 10 до 12 провідних держав (включаючи Велику Британію), має забезпечити оперативне ухвалення рішень у сфері оборони.

За задумом комісара, структура складатиметься з постійних та ротаційних членів.

У такі часи ми не повинні тікати від найважливіших питань, пов’язаних з нашою інституційною готовністю до оборони