Єврокомісар з оборони Кубілюс запропонував створити європейські військові сили чисельністю 100 тисяч солдатів

$42.990.00
50.180.00
ukenru
18:21 • 5738 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 11850 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 14798 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 16754 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 31612 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 27022 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32089 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 42653 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 65841 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44124 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
83%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
250 тисяч чоловіків 25+ навчаються у вишах: у Раді готують обмеження відстрочки11 січня, 10:40 • 6474 перегляди
"Гуляйполе - це велика сіра зона" - Сили оборони Півдня11 січня, 11:06 • 9166 перегляди
Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВVideo11 січня, 12:10 • 6158 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11 січня, 12:15 • 22922 перегляди
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 4812 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 31619 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 56215 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 104157 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 130831 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100055 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Садовий
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Львів
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 20883 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23507 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79115 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 79750 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 99992 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
The New York Times

Єврокомісар з оборони Кубілюс запропонував створити європейські військові сили чисельністю 100 тисяч солдатів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Єврокомісар Андрюс Кубілюс запропонував створити спільні військові сили ЄС чисельністю 100 тисяч солдатів. Ці сили могли б замінити американський контингент у Європі та забезпечити самостійний захист континенту.

Єврокомісар з оборони Кубілюс запропонував створити європейські військові сили чисельністю 100 тисяч солдатів

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив про необхідність розгляду можливості створення спільних військових сил ЄС. Виступаючи у Швеції в неділю, 11 січня 2026 року, він підкреслив, що такі сили в перспективі могли б замінити американський контингент у Європі. Про це пише УНН.

Деталі

Кубілюс порушив питання готовності континенту до самостійного захисту у разі зміни оборонної політики Вашингтона.

Як нам замінити 100-тисячні американські регулярні військові сили, які є основою європейських збройних сил?

- зазначив єврокомісар.

Ідея створення постійних європейських сил чисельністю 100 000 військовослужбовців набула актуальності на тлі заяв президента США Дональда Трампа, зокрема його намірів щодо Гренландії, що посилило сумніви союзників по НАТО у надійності підтримки з боку США.

Як Європа може спробувати врятувати Гренландію від Трампа: Politico окреслило чотири варіанти08.01.26, 15:57 • 4833 перегляди

Окрім тиску Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат, країни блоку змушені зміцнювати власні армії через пряму загрозу з боку Росії.

Ініціатива створення Європейської ради безпеки

Окрім формування армії, Андрюс Кубілюс виступив за створення "Європейської ради безпеки". Цей орган, до складу якого могли б увійти від 10 до 12 провідних держав (включаючи Велику Британію), має забезпечити оперативне ухвалення рішень у сфері оборони.

Від 15 тис. сил, залучення Франції, Британії та Туреччини і моніторинг під керівництвом США: ЗМІ дізналися про обговорення військових планів союзників України06.01.26, 16:39 • 4562 перегляди

За задумом комісара, структура складатиметься з постійних та ротаційних членів.

У такі часи ми не повинні тікати від найважливіших питань, пов’язаних з нашою інституційною готовністю до оборони

- наголосив Кубілюс.

Попри багаторічні дискусії щодо централізованої європейської армії, які раніше не мали підтримки через небажання країн втрачати контроль над власними військами, поточна геополітична ситуація змушує ЄС повернутися до обговорення цього питання. 

Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн10.01.26, 18:35 • 6308 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Ґренландія
Андрюс Кубілюс
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Швеція
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки