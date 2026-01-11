Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил создать европейские военные силы численностью 100 тысяч солдат
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил создать совместные военные силы ЕС численностью 100 тысяч солдат. Эти силы могли бы заменить американский контингент в Европе и обеспечить самостоятельную защиту континента.
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил о необходимости рассмотрения возможности создания совместных военных сил ЕС. Выступая в Швеции в воскресенье, 11 января 2026 года, он подчеркнул, что такие силы в перспективе могли бы заменить американский контингент в Европе. Об этом пишет УНН.
Кубилюс поднял вопрос готовности континента к самостоятельной защите в случае изменения оборонной политики Вашингтона.
Как нам заменить 100-тысячные американские регулярные военные силы, которые являются основой европейских вооруженных сил?
Идея создания постоянных европейских сил численностью 100 000 военнослужащих приобрела актуальность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, в частности его намерений относительно Гренландии, что усилило сомнения союзников по НАТО в надежности поддержки со стороны США.
Помимо давления Вашингтона по увеличению оборонных расходов, страны блока вынуждены укреплять собственные армии из-за прямой угрозы со стороны России.
Инициатива создания Европейского совета безопасности
Помимо формирования армии, Андрюс Кубилюс выступил за создание "Европейского совета безопасности". Этот орган, в состав которого могли бы войти от 10 до 12 ведущих государств (включая Великобританию), должен обеспечить оперативное принятие решений в сфере обороны.
По замыслу комиссара, структура будет состоять из постоянных и ротационных членов.
В такие времена мы не должны убегать от важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне
Несмотря на многолетние дискуссии о централизованной европейской армии, которые ранее не имели поддержки из-за нежелания стран терять контроль над собственными войсками, текущая геополитическая ситуация заставляет ЕС вернуться к обсуждению этого вопроса.
