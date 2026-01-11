Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил создать европейские военные силы численностью 100 тысяч солдат

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил о необходимости рассмотрения возможности создания совместных военных сил ЕС. Выступая в Швеции в воскресенье, 11 января 2026 года, он подчеркнул, что такие силы в перспективе могли бы заменить американский контингент в Европе. Об этом пишет УНН.

Кубилюс поднял вопрос готовности континента к самостоятельной защите в случае изменения оборонной политики Вашингтона.

Как нам заменить 100-тысячные американские регулярные военные силы, которые являются основой европейских вооруженных сил?

Идея создания постоянных европейских сил численностью 100 000 военнослужащих приобрела актуальность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, в частности его намерений относительно Гренландии, что усилило сомнения союзников по НАТО в надежности поддержки со стороны США.

Помимо давления Вашингтона по увеличению оборонных расходов, страны блока вынуждены укреплять собственные армии из-за прямой угрозы со стороны России.

Помимо формирования армии, Андрюс Кубилюс выступил за создание "Европейского совета безопасности". Этот орган, в состав которого могли бы войти от 10 до 12 ведущих государств (включая Великобританию), должен обеспечить оперативное принятие решений в сфере обороны.

По замыслу комиссара, структура будет состоять из постоянных и ротационных членов.

В такие времена мы не должны убегать от важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне