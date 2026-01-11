$42.990.00
Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил создать европейские военные силы численностью 100 тысяч солдат

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил создать совместные военные силы ЕС численностью 100 тысяч солдат. Эти силы могли бы заменить американский контингент в Европе и обеспечить самостоятельную защиту континента.

Еврокомиссар по обороне Кубилюс предложил создать европейские военные силы численностью 100 тысяч солдат

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил о необходимости рассмотрения возможности создания совместных военных сил ЕС. Выступая в Швеции в воскресенье, 11 января 2026 года, он подчеркнул, что такие силы в перспективе могли бы заменить американский контингент в Европе. Об этом пишет УНН.

Детали

Кубилюс поднял вопрос готовности континента к самостоятельной защите в случае изменения оборонной политики Вашингтона.

Как нам заменить 100-тысячные американские регулярные военные силы, которые являются основой европейских вооруженных сил?

- отметил еврокомиссар.

Идея создания постоянных европейских сил численностью 100 000 военнослужащих приобрела актуальность на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, в частности его намерений относительно Гренландии, что усилило сомнения союзников по НАТО в надежности поддержки со стороны США.

Как Европа может попытаться спасти Гренландию от Трампа: Politico обрисовало четыре варианта08.01.26, 15:57 • 4833 просмотра

Помимо давления Вашингтона по увеличению оборонных расходов, страны блока вынуждены укреплять собственные армии из-за прямой угрозы со стороны России.

Инициатива создания Европейского совета безопасности

Помимо формирования армии, Андрюс Кубилюс выступил за создание "Европейского совета безопасности". Этот орган, в состав которого могли бы войти от 10 до 12 ведущих государств (включая Великобританию), должен обеспечить оперативное принятие решений в сфере обороны.

От 15 тыс. сил, привлечение Франции, Британии и Турции и мониторинг под руководством США: СМИ узнали об обсуждении военных планов союзников Украины06.01.26, 16:39 • 4562 просмотра

По замыслу комиссара, структура будет состоять из постоянных и ротационных членов.

В такие времена мы не должны убегать от важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне

- подчеркнул Кубилюс.

Несмотря на многолетние дискуссии о централизованной европейской армии, которые ранее не имели поддержки из-за нежелания стран терять контроль над собственными войсками, текущая геополитическая ситуация заставляет ЕС вернуться к обсуждению этого вопроса. 

Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран10.01.26, 18:35 • 6318 просмотров

Степан Гафтко

