От 15 тыс. сил, привлечение Франции, Британии и Турции и мониторинг под руководством США: СМИ узнали об обсуждении военных планов союзников Украины

Военные планы союзников Украины перед саммитом в Париже не разглашались, но некоторые чиновники говорят, что "в разных европейских столицах обсуждается цифра в 15 000-20 000 военнослужащих, хотя некоторые надеются, что численность будет ближе к 30 000", на фоне того, как "основная часть войск прибудет из Франции и Великобритании, которые возглавят наземный и воздушный компонент, тогда как Турция отметила, что они будут отвечать за безопасность транспортных путей в Черном море", сообщает RFE/RL, пишет УНН.

Детали

Европейские чиновники сообщили RFE/RL, что после встречи советников по национальной безопасности на выходных и совещания военных планировщиков 5 января ощущается "возобновленное чувство неотложности".

Они надеются, что "встреча в Париже обеспечит согласованность действий США, Украины и других европейских стран", пишет издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется представить "конкретные обязательства" по обеспечению безопасности Украины после переговоров. Идея состоит в том, чтобы внести ясность в состав и развертывание миротворческих сил в случае прекращения огня, пишет издание.

Некоторые чиновники говорят, что "в разных европейских столицах обсуждается цифра в 15 000-20 000 военнослужащих, хотя некоторые надеются, что численность будет ближе к 30 000 действующих под девизом "безопасные море, небо и земля"".

Военные планы пока не разглашаются, но "основная часть войск прибудет из Франции и Великобритании, которые возглавят наземный и воздушный компонент, тогда как Турция отметила, что они будут отвечать за безопасность транспортных путей в Черном море", пишет издание.

Однако, пишет издание, "пока нет ясности относительно того, насколько близко потенциальная "Коалиция желающих" будет находиться к точке соприкосновения". Большинство европейских чиновников, с которыми контактировало RFE/RL, "считают, что вероятная дислокация будет осуществляться в Западной Украине для поддержки и обучения украинских войск".

"Хотя контуры западного присутствия в Украине формируются, остается ряд вопросов, которые требуют решения, включая правила применения силы и гарантии безопасности США", - говорится в публикации.

Один европейский дипломат признал, что одним из нерешенных вопросов является то, как реагировать на потенциальное российское нападение. "Мы, по сути, все еще обсуждаем, будем ли открывать ответный огонь или отступать", - сказал он.

Что касается гарантий безопасности со стороны США, то и Брюссель, и Киев все более оптимистично настроены относительно того, "что Вашингтон окажет "надежную поддержку", хотя до сих пор непонятно, какую именно форму это будет иметь", пишет издание.

Европейские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили RFE/RL, что "американские войска могут присутствовать на территории Украины в небоевой роли, наблюдая за прекращением огня".

Союзники Украины стремятся получить предложение США о развертывании войск после войны - Bloomberg

Однако коалиция также надеется, что Вашингтон продолжит оказывать "вспомогательную поддержку", такую как логистика и разведка.

Отдельно редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщил в X, что:

В проекте Парижской декларации говорится о механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США, а также о многонациональных силах под руководством Европы для Украины, обязательствах перед Украиной в случае будущих нападений России и сотрудничестве в области обороны. Никаких ссылок на членство в НАТО или ЕС нет

На встречах с европейцами Зеленский, вероятно, будет настаивать на необходимости гарантий безопасности - как со стороны Европы, так и в сочетании с желаемыми надежными гарантиями со стороны Соединенных Штатов, указывает издание.

Главный переговорщик Украины Руслан Умеров недавно заявил, что "большинство позиций - 90 процентов мирного плана - уже согласованы, работа над деталями продолжается".

"Эти детали, которые, как ожидается, будут обсуждаться в Париже, включают острый вопрос территориальных уступок: Украина настаивает на замораживании линии соприкосновения или на превращении всего Донбасса в демилитаризованную зону", пишет издание.

Еще один вопрос, как отмечается, - это принадлежность Запорожской атомной электростанции: Киев отвергает идею совместного управления ею Украиной и Россией, предпочитая, чтобы Соединенные Штаты вмешались и продавали энергоресурсы Москве.

"Однако мало кто в Брюсселе считает, что Россия согласится по какому-либо из этих вопросов, поскольку Кремль, как и раньше, считает, что побеждает на поле боя", - говорится в публикации.

При этом указано, что ЕС отдельно готовит новый раунд санкций, 20-й с момента полномасштабного вторжения почти четыре года назад, "который, вероятно, будет представлен государствам-членам на утверждение в конце января".

