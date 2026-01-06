Від 15 тис. сил, залучення Франції, Британії та Туреччини і моніторинг під керівництвом США: ЗМІ дізналися про обговорення військових планів союзників України

Військові плани союзників України перед самітом у Парижі не розголошували, але деякі чиновники кажуть, що "в різних європейських столицях обговорюється цифра в 15 000-20 000 військовослужбовців, хоча деякі сподіваються, що чисельність буде ближчою до 30 000", на тлі того, як "основна частина військ прибуде з Франції та Великої Британії, які очолять наземний та повітряний компонент, тоді як Туреччина зазначила, що вони будуть відповідати за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі", повідомляє RFE/RL, пише УНН.

Європейські чиновники повідомили RFE/RL, що після зустрічі радників з національної безпеки на вихідних та наради військових планувальників 5 січня відчувається "відновлене почуття невідкладності".

Вони сподіваються, що "зустріч у Парижі забезпечить узгодженість дій США, України та інших європейських країн", пише видання.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається подати "конкретні зобов'язання" щодо забезпечення безпеки України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб внести ясність до складу та розгортання миротворчих сил у разі припинення вогню, пише видання.

Деякі чиновники кажуть, що "в різних європейських столицях обговорюється цифра в 15 000-20 000 військовослужбовців, хоча деякі сподіваються, що чисельність буде ближчою до 30 000 діючих під девізом "безпечні море, небо та земля"".

Військові плани поки що не розголошуються, але "основна частина військ прибуде з Франції та Великої Британії, які очолять наземний та повітряний компонент, тоді як Туреччина зазначила, що вони будуть відповідати за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі", пише видання.

Однак, пише видання, "поки що немає ясності щодо того, наскільки близько потенційна "Коаліція охочих" перебуватиме до точки дотику". Більшість європейських чиновників, з якими контактувало RFE/RL, "вважають, що ймовірна дислокація здійснюватиметься у Західній Україні для підтримки та навчання українських військ".

"Хоча контури західної присутності в Україні формуються, залишається низка питань, які потребують вирішення, включаючи правила застосування сили та гарантії безпеки США", - ідеться у публікації.

Один європейський дипломат визнав, що одним із невирішених питань є те, як реагувати на потенційний російський напад. "Ми, по суті, все ще обговорюємо, чи відкриватимемо у відповідь вогонь, чи відступатимемо", - сказав він.

Що стосується гарантій безпеки з боку США, то і Брюссель, і Київ все більш оптимістично налаштовані щодо того, "що Вашингтон надасть "надійну підтримку", хоча досі незрозуміло, яку саме форму це матиме", пише видання.

Європейські чиновники, які побажали залишитися анонімними, повідомили RFE/RL, що "американські війська можуть бути присутніми на території України у небойовій ролі, спостерігаючи за припиненням вогню".

Однак коаліція також сподівається, що Вашингтон продовжить надавати "допоміжну підтримку", таку як логістика та розвідка.

Окремо редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк повідомив у X, що:

У проєкті Паризької декларації йдеться про механізм моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США, а також про багатонаціональні сили під керівництвом Європи для України, зобов'язання перед Україною у разі майбутніх нападів росії та співробітництво в галузі оборони. Жодних посилань на членство в НАТО чи ЄС немає

На зустрічах із європейцями Зеленський, ймовірно, наполягатиме на необхідності гарантій безпеки - як з боку Європи, так і у поєднанні з бажаними надійними гарантіями з боку Сполучених Штатів, вказує видання.

Головний переговорник України Руслан Умеров нещодавно заявив, що "більшість позицій - 90 відсотків мирного плану - вже узгоджені, робота над деталями продовжується".

"Ці деталі, які, як очікується, обговорюватимуться в Парижі, включають гостре питання територіальних поступок: Україна наполягає на заморожуванні лінії зіткнення або на перетворенні всього Донбасу на демілітаризовану зону", пише видання.

Ще одне питання, як зазначається, - це належність Запорізької атомної електростанції: Київ відкидає ідею спільного управління нею Україною та росією, воліючи, щоб Сполучені Штати втрутилися та продавали енергоресурси москві.

"Однак мало хто в Брюсселі вважає, що росія погодиться з якогось із цих питань, оскільки кремль, як і раніше, вважає, що перемагає на полі бою", - ідеться у публікації.

При цьому вказано, що ЄС окремо готує новий раунд санкцій, 20-й з моменту повномасштабного вторгнення майже чотири роки тому, "який, ймовірно, буде представлений державам-членам на затвердження наприкінці січня".

